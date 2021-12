Un Consiglio paralizzato 

Udc e Fratelli d’Italia litigano per un posto in giunta e il Consiglio comunale salta per mancanza del numero legale. Succede ormai da settimane, col sindaco costretto a riunire la seduta in seconda convocazione. Si allungano pure i tempi per la nomina del nuovo assessore al Turismo, dopo la cacciata di Marco Di Gangi (Fratelli d’Italia). Il partito di Giorgia Meloni preme per piazzare un altro dei suoi, mentre l’Udc, forte di tre componenti, fa sentire la sua voce, anzi, la sua assenza, per far capire al primo cittadino che senza le sue tre mani alzate non si va da nessuna parte.

La minoranza

Dai banchi dell’opposizione piovono feroci critiche. «La città non può permettersi di restare ancora ferma mentre Conoci continua nella sua strategia dell’immobilismo e dell’attesa, preoccupato solo di durare e non di fare», scrivono i consiglieri di centrosinistra Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi. «Il sindaco deve affrontare i nodi della crisi, se ne è in grado, e soprattutto deve iniziare a lavorare per risolvere i problemi che continua a trascurare». Il centrodestra, invece, accusa gli avversari politici di non aver voluto garantire i numeri per convalidare l’assemblea civica. «Una ridicolaggine, – sbottano dalla minoranza – così come è fastidioso voler far credere che dietro le assenze dei consiglieri di maggioranza vi fossero solo ragioni di salute e cause di forza maggiore e non motivazioni politiche come invece era chiaro a tutti».

Forza Italia

Forza Italia, invece, non pensa alle poltrone, ma scalpita per veder attivo a Sant’Anna un Ufficio ad hoc per la programmazione, per cogliere le opportunità del Pnrr. Gli azzurri si aspettano un cambio di marcia e soprattutto nuovo impulso all’azione amministrativa, rinforzando, dove serve, la composizione della giunta di centrodestra. Il coordinatore e leader cittadino, Marco Tedde, parla da tempo della necessità di istituire un “Ufficio Europa”, per elaborare e candidare progetti che intercettino i fondi comunitari da investire per infrastrutture e collegamenti, energia, sanità e servizi. Una bella matassa da sbrogliare per il sindaco Conoci che a metà mandato già fa i salti mortali per tenere a bada la sua vivace squadra.