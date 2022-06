Un comitato contro le cavallette 

L’invasione delle cavallette, che interessa oltre 30 mila ettari, sta creando sconquassi compromettendo l’annata agraria, con conseguenze economiche devastanti. Da qui la costituzione di un comitato, denominato “Lotta alle cavallette nella media valle del Tirso”, con allevatori, agricoltori, operatori economici e centinaia di cittadini di Ottana, Noragugume, Bolotana, Sedilo, Silanus e Fonni.

Protesta

«Non siamo assolutamente soddisfatti delle misure messe in atto dalla task force, a fronte di una situazione sfuggita di mano a tutti - dice Raffaela Mureddu di Fonni, che col marito gestisce un’azienda agricola - l’intervento si è rivelato inefficace, poiché si è partiti in ritardo. L’invasione delle cavallette dilaga ovunque, anche nei centri abitati. Non c’è più tempo per fare esperimenti. Bisogna intervenire e basta. Martedì una nostra delegazione sarà ricevuta dalla quinta commissione del Consiglio regionale. Porteremo le nostre proposte». Lei richiama l’aratura dei terreni, per le aree pubbliche e impervie una disinfestazione a tappeto. «Non chiediamo ristori, ma i buoni mangime, per tenere in stalla gli animali almeno per 15 giorni. Il tempo necessario per la disinfestazione».

Gli interventi

Il comitato denuncia l’inadeguatezza dei trattamenti finora realizzati. «Un intero territorio abbandonato dalle istituzioni e dalla politica - è scritto nel documento - letteralmente ricoperto di cavallette, a testimonianza del fallimento della task force. Nella riunione di martedì non chiederemo benefiche compensazioni salva coscienze o indennizzi che aprono porte a speculazioni, ma l’adozione e l’attuazione di un piano di azione che preveda misure concrete ed efficaci in grado di debellare questa terribile piaga in tempi brevi e certi». Viene proposto alla Regione di coinvolgere organismi che studiano questi fenomeni da decine di anni «affinché non si perdano tempo prezioso e soldi pubblici». Il comitato annuncia assemblee «per raccontare in modo trasparente ciò che realmente accade».