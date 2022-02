Un cimitero d’auto lungo le strade 

Ottanta automobili abbandonate, trenta disseminate nelle campagne, cinquanta in pieno centro urbano, una è l’emblema del fenomeno e si trova parcheggiata, completamente distrutta, nel porticciolo turistico.

L’abbandono

Una cartolina rovinata dalla presenza dell’auto abbandonata nell’immenso parcheggio. Non è un bel vedere: i frequentatori del posto raccontano che il turista, abbastanza conosciuto, un giorno è salito in barca e ha mollato non solo gli ormeggi ma anche l’auto nel parcheggio. «È un caso abbastanza complesso sotto l’aspetto burocratico - dice il sindaco Ignazio Locci - ma ci metterò tutto l’impegno necessario al fine di farla sparire. Se sarà necessario addebiteremo i costi al titolare della concessione demaniale». In paese e in campagna carcasse in buona parte arrugginite ma anche auto bloccate a bordo strada con i copertoni a terra e gli specchietti frantumati, altre parcheggiate sotto casa o in prossimità di curve o incroci. «È un problema sul quale stiamo lavorando - dice Stefano Argiolas, vice comandante della Polizia locale - siamo partiti da 90 autoveicoli prima della pandemia, quindi nel 2019. Il problema comunque, non è facile da risolvere. Ogni auto ha una storia che riguarda naturalmente il proprietario. I casi sono diversi, dal nullatenente che non riesce più nemmeno a pagare l’assicurazione, ai pignoramenti e quindi alle ganasce fiscali messe per inadempienze nel pagamento di tasse dovute allo stato». Un lavoro particolarmente delicato quello fatto in questi casi dall’agente di polizia locale. «Si preferisce agire con diplomazia verso gli interessati - dice Argiolas - portandoli a ragionare e a far capire loro che è meglio che provvedano autonomamente, laddove è possibile alla rimozione del mezzo e nel caso anche allo smaltimento».

I rischi

Il rischio maggiore che va ben oltre le sanzioni amministrative e i costi addebitati dal Comune, è la denuncia penale per inquinamento ambientale. Il comune va sul sicuro e dopo aver individuato, laddove è possibile, i proprietari, allora interviene intimando la rimozione. «Abbiamo stanziato nel 2019 8 mila euro che sono serviti per avviare il ritiro di alcune auto - dice il sindaco Ignazio Locci - costi che vengono poi addebitati agli intestatari delle auto, talvolta vere e proprie carcasse. Si aggiunge poi una sanzione amministrativa di 1667 euro». Un fenomeno destinato a crescere perché in buona parte legato al reddito procapite che nel Sulcis continua a scendere. «Molto spesso ci sono eredi irreperibili o chi rinuncia all’eredità e quindi non possiamo agire - conclude Argiolas - i Comuni vicini non sono esenti dal problema: Carbonia ha un numero elevatissimo di auto abbandonate».