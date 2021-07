Un chioschetto abusivo a Cala Pira 

Aveva trasformato i suoi due furgoncini per la vendita di panini con salsiccia e cipolle in una sorta di chiosco fisso proprio sotto la torre di Cala Pira. Non solo: l’uomo, un quarantunenne residente a Quartu, aveva messo a disposizione dei clienti un servizio “igienico” in una zona di massima tutela paesaggistica. L’avventura per il venditore ambulante è finita mercoledì sera: gli uomini della guardia di Finanza di Muravera con la collaborazione degli agenti della polizia locale di Castiadas, hanno fatto scattare le denunce e messo i sigilli ai furgoni.

L’intervento

Il blitz ha rischiato di finire in parapiglia. L’ambulante, come hanno raccontato alcuni bagnanti presenti in spiaggia, avrebbe intimato ai finanzieri di stare a distanza dai furgoni «perché siamo in un terreno privato e voi non potete entrare». Un braccio di ferro con il venditore pronto a chiamare il suo avvocato che è durato una manciata di minuti.

Le Fiamme Gialle hanno chiesto la documentazione ed hanno subito accertato che di regolare c’era ben poco. L’uomo cioè non aveva alcun titolo per esercitare il mestiere di “venditore ambulante” (la sua ditta risultava fallita), avrebbe infatti mostrato agli agenti la licenza di una terza persona residente a Cagliari. Uno dei due furgoni inoltre era posizionato in maniera stabile, non aveva cioè le ruote. Il secondo, pur con le ruote, era collegato ad un generatore elettrico. Entrambi erano all’interno di un terreno privato intestato ad una società. Per questo, con l’ipotesi di esercizio in concorso, sono stati segnalati anche i responsabili della società.

Il precedente

L’uomo, tra l’altro, sarebbe una delle persone coinvolte nell’agosto di sei anni fa nella rissa scoppiata a Muravera quando gli ambulanti, alla richiesta dello scontrino, malmenarono tre finanzieri in borghese. Sempre lo stesso ambulante, nelle scorse settimane, era stato multato per alcune irregolarità. Nonostante tutto ha proseguito a vendere bibite e panini nel paradiso di Cala Pira. All’interno dell’area privata è stato recuperato anche il generatore di corrente ed accertata la presenza di alcune auto. L’ipotesi di reato, vista anche la presenza di alcuni bagni, è quella di abusivismo commerciale ed edilizio. Massimo il riserbo delle forze dell’ordine.

Gli interventi delle Fiamme Gialle sono stati particolarmente apprezzati dal sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni:«La presenza dello Stato in una zona ampia e a forte vocazione turistica come la nostra è di grande importanza, ci sentiamo tutti più sicuri. Un grazie ai finanzieri e a tutte le forze dell’ordine».

