Un centro storico chiuso per ferie 

Le serate delle strade deserte, delle serrande abbassate e dei locali semi vuoti già all’ora dell’aperitivo si fanno notare. Il piccolo gioiello affaccio mare, pulito e ben curato, con i suoi percorsi fascinosi che trasudano storia antica, ha ormai preso l’abitudine di spegnere l’interruttore. Lo fa ad ogni fine stagione come fosse un qualsiasi borgo turistico e non il cuore pulsante di una città da oltre sessantamila abitanti. Eppure che il centro storico sia indiscutibilmente il polo attrattivo di Olbia lo dimostrano pienoni estivi, piccoli e grandi eventi che ne fanno location privilegiata, imprenditori che lo hanno scelto per ristorazione gourmet, cocktails esclusivi, moda, Spa e alberghi. Stare al centro è un ottimo affare oltre che una tendenza ma la stagionalità rischia di prendere il sopravvento. «Inutile negarlo, è una situazione che abbiamo percepito e verificato e sulla quale insieme all’amministrazione, in particolare alla commissione vogliamo ragionare e capire per trovare soluzioni – conferma Nino Seu, direttore di Confcommercio - Se è vero che non si può costringere nessuno a tenere aperto occorre però trovare altre modalità per favorire il turn-over».

L’incertezza

La settimana di Natale, con le attrazioni messe in campo, spinge a un certo ottimismo. «Di certo non è la ztl che ferma la gente. Il blocco del traffico non è un problema che i commercianti avvertono – afferma Seu – Ci sono piccole resistenze ma la maggior parte ha ampiamente metabolizzato». Anche secondo Pasquale Ambrosio, imprenditore e neo presidente della commissione consiliare attività produttive, la stagionalità è un tema da superare ma è prematuro parlarne in tempi di cosi tanta incertezza legata al Covid. «Non possiamo trascurare il fatto che avendo alle spalle una stagione così intensa, per fortuna direi, dobbiamo dare atto che si consenta ad alcune attività di riprendere fiato. Questo vale anche per il personale posto sotto stress da mesi di superlavoro dove non c’è stata possibilità di fare turn-over in quanto non si trovavano sostituzioni – spiega – È logico che dovremo evitare che ci siano “buchi”, allo stesso tempo le norme ci impediscono di vincolare gli imprenditori che scelgono di tenere chiuso per alcuni mesi. Al Centro storico paghiamo lo scotto di un Consorzio che non c’è più e col quale si poteva programmare».

Fondi perduti

Un Consorzio che, se ancora in essere, avrebbe potuto approfittare del Bando regionale che ha spalmato su centri commerciali naturali sardi ben un milione di euro. Tra i beneficiari tutti i centri storici delle principali città sarde.