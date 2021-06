Un centro medico vicino all’ex carcere 

I locali dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, quelli appena ristrutturati a pochi metri dalle vecchie carceri, potrebbero ospitare un centro medico d’eccellenza dedicato (soprattutto) alle centinaia di migliaia di turisti estivi. Un poliambulatorio stagionale targato Ats con i migliori specialisti a disposizione e con prestazioni a pagamento (intramoenia). Questa perlomeno è l’idea che il sindaco di Muravera Salvatore Piu e di Castiadas Eugenio Murgioni hanno prospettato nei giorni scorsi al commissario straordinario dell’Ats Massimo Temussi.

Per i turisti

«Puntiamo – spiega Piu – a mettere a disposizione dei turisti che scelgono le nostre spiagge dei medici d’eccellenza a pochi metri dal loro ombrellone. Chi verrà qui in vacanza non perderà più neanche una giornata per spostarsi ad esempio a Cagliari per una visita specialistica».

Il poliambulatorio metterebbe ancora più al centro l’importanza del San Marcellino di Muravera: «Una soluzione – aggiunge Piu – che rafforzerebbe il nostro ospedale, così come un eventuale accorpamento del San Marcellino al Brotzu rafforzerebbe quest’ultimo». Potrebbero essere gli stessi medici che operano negli ospedali – magari proprio al San Marcellino - gli specialisti del nuovo centro stagionale: «L’ipotesi – conclude il primo cittadino di Muravera – è che lavorino qualche ora in più al di fuori del loro orario, con l’intramoenia. In ogni caso se un privato chiede un ambulatorio, ben venga anche il privato».

L’offerta

Eugenio Murgioni rimarca l’importanza di una simile struttura dal punto di vista dell’attrattiva turistica: «Per essere davvero competitivi sul mercato – sottolinea – dobbiamo offrire dei servizi di qualità, e la sanità è al primo posto. Se a pochi passi dal mare c’è la possibilità di avere a disposizione specialisti di ogni genere, verrà scelto dalla maggior parte dei turisti».

La tipologia degli specialisti è ancora da pianificare (si parla di allergologi, dermatologi, otorino, oculista ma anche chirurgia estetica, radiologia, cardiologia e ortopedia), così come ancora si è in attesa del via libera da parte di Temussi: «Ha accolto con ottimismo e prudenza la proposta – spiegano Piu e Murgioni – la prossima settimana effettuerà un sopralluogo per verificare l’adeguatezza dello stabile. Ha messo in evidenza che l’iter potrebbe essere lungo».

