Un centenario da Brescia per il vaccino 

Bresciano, con il cuore in Ogliastra, ha spento ad aprile 100 candeline. Ha riflettuto a lungo prima di vaccinarsi e poi per farlo e scelto Tortolì, la terra delle sue vacanze. Il dottor Arrigo Rossi, ortopedico traumatologo, è arrivato in Ogliastra mercoledì e sabato all’aeroporto di Tortolì ha ricevuto la sua prima dose di vaccino.

Fiducia

Conosciuto e stimato per aver lavorato in Ogliastra tanti anni, il dottor Rossi si è detto visibilmente soddisfatto di aver ricevuto la sua dose di vaccino con la supervisione dei suoi ex stimati colleghi, cogliendo l’occasione anche per rivedere alcuni dei suoi vecchi pazienti. Dopo una iniziale cautela nei confronti della vaccinazione, per via di alcune patologie di cui è sofferente, e svariati confronti con colleghi - era stato tra i primi ad essere chiamato per la somministrazione sia in Lombardia che in Sardegna - ha deciso di affidarsi alla scienza e tutelare se stesso e la sua famiglia. Così, appena arrivato in Sardegna, che lui stesso considera «Un pezzo di cuore, un pezzo di vita, la seconda patria», ha chiesto alla figlia Camilla, che ha scelto l’Ogliastra per vivere, di portarlo a fare il vaccino. Detto, fatto. Camilla l’ha portato all’aeroporto di Tortolì, hub vaccinale sulla costa. Il dottor Rossi, infatti, non ha voluto sapere di fare a domicilio, voleva ricevere la sua dose come tutti gli altri, immergersi nuovamente in un ambiente familiare, dove ha lavorato tanti anni e dove conosce tanti professionisti.

Legami

Il suo legame con la Sardegna era nato per motivi di lavoro. Qui infatti il traumatologo veva aperto il suo ambulatorio ortopedico, il primo in Ogliastra, nel 1950. Un posto dove tornava ogni 40 giorni per seguire i pazienti del territorio. Un luogo magico di cui si era innamorato follemente tanto da acquistare casa e passare qui tutte le vacanze con la famiglia. Sollevata la figlia che ha affrontato con lui il viaggio da Brescia a Tortolì, con non poche paure. «Ora siamo più sereni, ho indossato la mascherina durante tutto il viaggio, perché ero terrorizzata nonostante sia vaccinata e nonostante i tamponi fatti. È una tranquillità in più per noi, un sollievo. Ha scelto di vaccinarsi per una componente di fiducia nei confronti della scienza e dei professionisti che avrebbe trovato qui. Se l’è sentita e ha voluto giocare in casa. Tra l’altro, abbiamo trovato un’organizzazione impeccabile, dobbiamo darne atto».

