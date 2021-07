«Un cartello non ferma i migranti» 

PARIGI. «In Italia qualcuno si illude che si possa mettere il cartello divieto d’ingresso» dall’Africa. Sergio Mattarella si rivolge così a Emmanuel Macron, nel corso del loro colloquio all’Eliseo, momento clou della visita di Stato del presidente italiano in Francia, la prima dopo la pausa forzata a causa della pandemia.

Gaffe tecnica

Per Mattarella è «illusorio» ogni approccio al dossier dell’immigrazione che preveda il blocco navale proposto da Fratelli d’Italia o la chiusura delle frontiere, cara alla Lega. Il colloquio con Macron sulla carta sarebbe dovuto essere riservato, come tutti i faccia a faccia di Stato, ma inspiegabilmente è andato in onda dalla tv a circuito chiuso dell’Eliseo. A dire il vero è stato Macron a parlare per primo di migranti e tutto sommato Mattarella ha ribadito, anche a Parigi, la sua linea espressa più volte: il fenomeno migratorio occorre governarlo, altrimenti - è il suo ragionamento - si viene travolti da ondate occasionali in dipendenza di crisi che si verificano nei Paesi di origine.

Salvini mastica amaro

Matteo Salvini non osa contraddire il capo dello Stato in visita in un Paese straniero, ma chiosa: «Ogni sbarco è un regalo agli scafisti, sono d’accordo con il presidente Mattarella quando dice che bisogna aiutare il continente africano, aiutare i suoi figli a non scappare, però non è possibile che l’Italia diventi un campo profughi a cielo aperto». Il presidente della Repubblica, anche nel suo lungo e molto applaudito intervento alla Sorbona, è tornato sul punto ammonendo l’Europa: darsi una politica dell’immigrazione e dell’asilo «all’altezza dei valori che sono alla base del progetto di integrazione europea - osserva Mattarella - costituisce un obiettivo primario per la stabilità e la coesione stessa dell’Unione». Ma il presidente va oltre, definendo l’incapacità di «dare una risposta adeguata, efficace e comune» come «un vulnus recato alla coscienza europea».

Non sono nemici

«Donne, bambini, uomini in fuga - affonda Mattarella - difficilmente possono essere individuati come un nemico. Già all’epoca della Seconda guerra mondiale l’indifferenza, se non la aperta ostilità verso i profughi che bussavano alle frontiere, caratterizzò una stagione che sarebbe stata segnata da crimini efferati, dei quali l’umanità non deve perdere il ricordo». Poi Mattarella ricorda che le decisioni assunte al momento dell’adesione di ciascun Paese «non possono essere contraddette se non a prezzo della drastica decisione dell’abbandono». Un avvertimento al Gruppo di Visegrad e a chi rinfocola «improvvidi e modesti diversivi di contrapposizioni all’interno dell’Unione tra gruppi di Paesi, talvolta indicati con appellativi fantasiosi.

4

anni

quelli trascorsi da quando Emmanuel Macron, nell’anfiteatro della Sorbona dove ieri è intervenuto Mattarella, denunciò le difficoltà dell’Ue ammonendo: «Chi non vuole, non deve poter frenare»