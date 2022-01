Un cane impiccato e 3 pecore uccise 

L’episodio è accaduto l’altra notte ma soltanto all’alba di ieri l’allevatore ha scoperto cosa era accaduto nel suo terreno in località Arrius, nelle campagne del paese. Tre pecore sono state uccise e completamente sventrate: gli organi interni buttati per terra, ai piedi del recinto in legno dove invece sono stati appesi gli animali uccisi. Poco distante il cane, un simil pastore tedesco, che era tenuto legato con una catena, è stato trovato riverso a terra. Senza perdere tempo, il cinquantottenne ha chiesto l’intervento dei carabinieri.

Uccise e appese alla recinzione in legno del terreno. Poco distante dalle tre pecore, un cane picchiato e poi impiccato alla staccionata. È stata una scena raccapricciante quella che un allevatore di Solarussa, 58 anni, si è trovato davanti all’alba di ieri quando è arrivato nel suo piccolo terreno nelle campagne di Zerfaliu. Immediatamente ha lanciato l’allarme, i carabinieri della Compagnia di Oristano hanno subito avviato le indagini per cercare di capire cosa ci sia dietro questo inquietante episodio: si è trattato di un avvertimento o di un regolamento di conti per quell’allevatore che già in passato era stato vittima di intimidazioni.

La scoperta

L’episodio è accaduto l’altra notte ma soltanto all’alba di ieri l’allevatore ha scoperto cosa era accaduto nel suo terreno in località Arrius, nelle campagne del paese. Tre pecore sono state uccise e completamente sventrate: gli organi interni buttati per terra, ai piedi del recinto in legno dove invece sono stati appesi gli animali uccisi. Poco distante il cane, un simil pastore tedesco, che era tenuto legato con una catena, è stato trovato riverso a terra. Senza perdere tempo, il cinquantottenne ha chiesto l’intervento dei carabinieri.

Le indagini

I militari della stazione in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Oristano hanno effettuato un accurato sopralluogo e subito avviato gli accertamenti. Hanno sentito a lungo l’allevatore e raccolto ogni elemento che potrà essere utile a fare chiarezza su questo grave fatto. Sembra evidente comunque che si tratti di un messaggio chiaro all’indirizzo dell’allevatore, forse una ritorsione legata a qualche altra vicenda. Nei mesi scorsi l’uomo aveva subito altre azioni intimidatorie: qualcuno aveva appiccato il fuoco a diverse balle di foraggio nella sua azienda. Adesso si tratterà di verificare se i fatti sono collegati.

In paese

La notizia si è diffusa rapidamente sia tra i proprietari dei terreni vicini che in paese. E adesso c’è una certa preoccupazione, gli episodi gravi non sembrano più casi isolati, si stanno ripetendo con frequenza. In tanti chiedono la sistemazione di un impianto di videosorveglianza. Di certo la mancanza di una guida politica (alla fine del mandato del sindaco uscente Pinuccio Chelo, a Zerfaliu non è stata presentata alcuna lista) nel piccolo paese non aiuta a migliorare il clima e risolvere problemi che talvolta sfociano in fatti gravi come quello dell’altra notte.

