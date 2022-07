Un campo da basket contro la guerra 

In fuga dalla guerra per continuare a vivere e schiacciare a canestro: ci saranno anche Viktor Tereshchenk e Danylo Holienkov all’edizione 2022 del “Playground festival” di San Sperate, il torneo di basket 3x3. I due ucraini si preparano a dare spettacolo sul campo da gioco estivo del paese museo. La loro presenza era tutt’altro che scontata. Quattro mesi fa, poco dopo l’invasione russa, il 22enne Holienkov aveva rilasciato un’intervista all’Unione Sarda spiegando di essere fuggito in Polonia con altre cinque persone «tra cui due bambini»: alle spalle, nella sua Zaporizhia minacciata dall’avanzata delle truppe russe che ancora la occupano parzialmente, lasciava la famiglia. Davanti, un futuro troppo angosciante e incerto per pensare al torneo di San Sperate. Invece eccolo in arrivo insieme a Viktor Tereshchenk.

Il racconto

«In Polonia – racconta Holienkov affidando le sue parole alla tecnologia di Google translator – sono riuscito a far entrare di nascosto anche le persone che erano con me in macchina, inclusa la mia ragazza. Lì sono rimasto nascosto qualche giorno: non volevo essere riportato in Ucraina e trovarmi obbligato a finire sotto le armi. Per fortuna ho trovato persone che mi hanno accolto e fatto sentire al sicuro». A quel punto Holienkov ha tentato il tiro da tre: «Dopo qualche giorno sono tornato in Ucraina e ho salvato anche i miei familiari. La casa è perduta ma noi stiamo bene». A Zaporizhia, in Ucraina, erano rimasti la madre, il fratello maggiore con un figlio e il fratello minore, la nonna, una zia con il suo bambino: «Non volevano andarsene. Ora alcuni sono con me, al sicuro».

L’umore, compatibilmente con la tragedia storica in atto, è buono: «Sono riuscito a ricominciare a giocare a basket e, con il visto per rifugiati di guerra, anche a viaggiare. Non vedo l’ora di arrivare a San Sperate», dice. «Parto dalla Polonia e arrivo in tempo per le finali. Spero di poter regalare una serata pazzesca con quello che so fare meglio: schiacciare».

La solidarietà