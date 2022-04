Un campano a Cagliari 

Vivicittà ha spento ieri le sue trentasette candeline tornando ad animare le vie di una Cagliari vivace e soleggiata, dopo due anni di stop causati dall’emergenza pandemica. Ottima la risposta da parte degli atleti per la manifestazione organizzata dall’Uisp, ben 222 di cui 169 uomini e 53 donne, e da parte del pubblico in una mattinata tiepida con un leggero vento a favore all'insegna dello sport.

I vincitori

Tra gli uomini, ad imporsi è stato il solido Michele Caggiano, mezzofondista completo con un personale sui 1500 di 3’52”95, che ha affrontato in testa dal primo metro i 10 km di gara, con partenza e arrivo in piazza Garibaldi. Su un tracciato di 3300 metri da ripetere tre volte, l’alfiere del Running Club Napoli è partito subito davanti, imponendo un ritmo troppo forte per i suoi avversari e testando la propria forma sulla breve salita di via XXIV Maggio, uno dei punti più duri della prova. «Sono soddisfatto, è stato un buon allenamento», ha detto dopo l’arrivo. «Quest’anno gareggerò dai 1500 ai 5000 ed esordirò anche sui 3000 siepi». Tra le donne, ad avere la meglio è stata la triatleta Elisabetta Orrù: la portacolori della Cagliari Atletica Leggera ha corso poco sopra i 4’ a chilometro, non lasciando spazio a repliche, con un'azione sempre fluida e composta, precedendo di oltre 2’ la sua compagna di squadra Simonetta Pili.

Ordine d’arrivo maschile : 1) Michele Caggiano (Running Club Napoli) 34’09”, 2) Valerio Caredda (Jm, G.S. Ogliastra) 35’42”, 3) Mirko Schirru (M40, Atl. Edoardo Sanna) 35’48”, 4) Maurizio Cocco (M35, Cagliari Atl. Legg.) 36’15”, 5) Filippo Casu (M35, Isolarun) 36’15”, 6) Angelino Atzu (M35, Atl. Dolianova) 36’48”, 7) Matteo Agus (M35, Blue Tribune) 37’03”, 8) Giuseppe Cocco (M45, Cagliari Atl. Legg.) 37’50”, 9) Francesco Casu (M40, Atl. Dolianova) 37’55”, 10) Andrea Porta (M50, Olympia Villacidro) 37’57”.