Un bronzetto a Bolsena  Il mistero: sarà nuragico?  

È un minuscolo busto di quattro centimetri. Le braccia protese sopra il capo, a sostenere un elemento cilindrico e un disco, forse uno scudo. Viso ovale e occhi magnetici. Cerchi concentrici che fanno subito pensare ai bronzetti nuragici e ai Giganti di Mont’e Prama. Quel bronzetto è nuragico? Lo rigira delicatamente fra le dita, ammirandolo come il più prezioso dei gioielli, Barbara Barbaro, direttrice del servizio di Archeologia Subacquea della Soprintendenza per l’Etruria meridionale. Con il suo staff e il supporto del Centro ricerche Aps, ha trovato quel reperto a cinque metri di profondità, in un gigantesco giacimento sacro di tremila anni fa nel lago di Bolsena in provincia di Viterbo, insieme a numerose fibule, spille, anelli e perle di pasta vitrea. La scoperta è di quelle eccezionali.

Analisi del metallo

«Il bronzetto non solo si inserisce nello scarso patrimonio conosciuto della plastica figurativa etrusca - racconta l’archeologa - ma per alcuni elementi stilistici, potrebbe essere addirittura nuragico o, se realizzato in loco, certamente ispirato a quella cultura. Lo accerteremo presto con le analisi del metallo».

‘’Gemello’’ all’asta

Il reperto è molto simile a uno spillone presunto nuragico, intercettato in un'asta internazionale nel 2009 ma che ancora dev’essere indagato. «Il confronto è preciso – osserva la ricercatrice - le due figure sono pressoché coincidenti e probabilmente anche quello da noi rinvenuto è uno spillone, mancante della parte inferiore. Essendo però un oggetto reperito sul mercato delle aste, di provenienza sconosciuta, non possiamo utilizzarlo per un confronto.

Fuori dall’Isola

Dovesse arrivare la conferma che quello di Bolsena è proprio un bronzetto forgiato in Sardegna, sarebbe uno dei pochissimi trovati in scavi archeologici fuori dall'Isola. Il più noto è quello scoperto nel 1958 nella Necropoli del Mandrione di Cavalupo - antica città di Vulci - oggi Montalto di Castro, sempre in provincia di Viterbo. Fra i più conosciuti anche una navicella recentemente trovata sul lago Trasimeno durante i lavori per una darsena.

Tempio sull’acqua

«Dopo 60 anni di studi sulle palafitte del Gran Carro, risalente all’età del Ferro - continua Barbaro - abbiamo concentrato le indagini sull’Aiola, il grande cumulo di pietre sommerso, identificato ora come il luogo di culto del vicino villaggio». Si tratta di un monumentale complesso ellittico di circa 80 metri di diametro. «In epoca antica si trovava certamente all’asciutto in un’area in cui, anche oggi sgorgano sorgenti calde, al centro forse dei riti sacri. Prevedevano probabilmente l’accensione di fuochi nella parte superiore con il seppellimento di offerte di cibo combusto in vasi biconici coperti da scodelle nelle parti più scoscese sui lati del tumulo, che è risultato solo ricoperto di pietre e formato da strati di cenere, carbone e terreno». La campagna di scavi proseguirà nei prossimi giorni. Si cercheranno altre testimonianze dei contatti fra i più misteriosi e antichi popoli del Mediterraneo.

RIPRODUZIONE RISERVATA