Un Brindisi di traverso 

Banco di Sardegna SS : Logan 16 (2/6, 2/6, 1 r.), Clemmons 12 (5/7, 0/3, 1 r.), Gandini, Devecchi, Treier (3 r.), Chessa ne, Burnell 12 (3/8, 1/3, 6 r.), Bendzius 16 (3/3, 3/6, 6 r.), Mekowulu 7 (2/4, 4 r.), Gentile (0/2, 0/2, 1 r.), Battle 2 (1/1, 0/3, 2 r.), Sanna. All. Cavina.

Happy Casa Brindisi : Carter (1 r.), Adrian 5 (2/5, 0/3, 6 r.), J. Perkins 5 (1/2 da tre, 2 r.), Zanelli 6 (1/2, 1/2, 3 r.), Visconti 7 (2/6 da tre, 2 r.), Gaspardo 11 (5/8, 0/1, 4 r.), Ulaneo ne, Redivo 10 (2/6, 2/5, 2 r.), Guido ne, Chappell 8 (4/5, 0/4, 5 r.), Udom 3 (1/1, 1 r.), N. Perkins 21 (9/13, 0/1, 10 r.). All. Vitucci.

BRINDISI 76

DINAMO SASSARI 66

Arbitri : Lanzarini, Vicino e Quarta.

Parziali : 18-14; 34-25; 52-48.

Note . Tiri liberi: Brindisi 10/17; Sassari 16/23. Percentuali di tiro: Brindisi 30/64 (6/24 da tre, ro 10 rd 30); Sassari 22/54 (6/23 da tre, ro 7 rd 27).

Un tempo senza mira, tutta la partita in affanno dentro l'area. Il Banco di Sardegna esce dalla Supercoppa nei quarti. A Bologna si impone Brindisi per 76-66. Solo nel terzo quarto la squadra di caoch Cavina ha dato l'impressione di potersela giocare . Ma sotto canestro troppa è stata la differenza di rendimento tra Nick Perkins (21 punti e 10 rimbalzi) e Mekowulu (7 punti, 6 rimbalzi e 5 falli). Tanto più che senza Diop (ne avrà ancora un mesetto) e senza Borra, acciaccato, non è che si poteva chiedere a Gandini e Treier di opporsi ad avversari con maggior stazza e atletismo.

Lo ha riconosciuto lo stesso coach Demis Cavina: «Partita sottotono sotto canestro, dove non siamo riusciti a contrastare la loro fisicità».

Poi con Battle e Gentile così dimessi in attacco non si è riusciti neppure a compensare con gli esterni.

Cenni di cronaca

Nel primo tempo la differenza a parità di difesa (entrambe sono aggressive e molto mobili) è il rendimento dei centri: Brindisi ha un Nick Perkins da 13 punti con 5/6 da due e 6 rimbalzi, Mekowulu appena 2 punti e due rimbalzi offensivi. Contrariamente alla fase a gironi, il Banco tira male, sbagliando anche qualche tiro aperto: 1/11 da tre, unica tripla, manco a dirlo è di Logan. Per questo l'Happy Casa è la prima a dare un piccolo break (13-6 al 5') che ritocca nella seconda frazione arrivando a +9.

Dopo l'intervallo la Dinamo ritrova il tiro da fuori: Logan e Bendzius insieme a Burnell propiziano recupero e sorpasso (+3 al 28') ma è solo un attimo, perché Adrian e Perkins riprendono possesso dei tabelloni e Brindisi va via. Arriva anche a +12 nell'ultimo quarto, Sassari prova con la zona, rientra sino a -6, ma non basta. sarà Brindisi a sfidare Milano in semifinale.

