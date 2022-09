Un bonus per le imprese del verde 

I vertici dell'associazione artigiana ritengono, però, che gli sgravi fiscali, introdotti ormai da qualche anno dal governo con il “bonus verde”, possano contrastare il fenomeno e spingere tanti cittadini a rivolgersi alle imprese regolari «legate a doppio filo a questa detrazione del 36 per cento prevista dallo Stato per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione, riguardanti gli spazi aperti di pertinenza di un immobile privato o condominiale».

Un dossier dell’Ufficio studi di Confartigianato Sardegna (su dati delle Camere di Commercio) ha analizzato il comparto nel secondo semestre di quest'anno: più della metà delle 800 attività si trova nell'area di Sassari e della Gallura (439 aziende con 414 dipendenti), 117 nella zona di Cagliari (243 addetti), 144 nel Sud Sardegna (180 lavoratori), 67 nel Nuorese (130 dipendenti) e 40 nell'Oristanese (170 impiegati). Un settore importante per l’economia isolana, anche se rischia di non fruttare quanto potrebbe per la facilità di manovre che hanno abusivi e chi fa concorrenza sleale.

Bonus verde contro l’abusivismo e la concorrenza sleale. In difesa delle 807 aziende sarde specializzate nella cura e manutenzione di spazi verdi, paesaggio, di giardini pubblici e privati, scende in campo Confartigianato ricordando l’incentivo lanciato dal Governo proprio per mettere fuori gioco chi lavora abusivamente e premiare chi, utente privato o pubblico, esigerà lavori fatturati e a regola d’arte. Il settore è sempre sotto attacco del sommerso, a discapito dei 1.137 addetti impiegati. Nel 63,3% dei casi sono aziende artigiane, 511 nell’Isola con 380 occupati.

Bonus verde contro l’abusivismo e la concorrenza sleale. In difesa delle 807 aziende sarde specializzate nella cura e manutenzione di spazi verdi, paesaggio, di giardini pubblici e privati, scende in campo Confartigianato ricordando l’incentivo lanciato dal Governo proprio per mettere fuori gioco chi lavora abusivamente e premiare chi, utente privato o pubblico, esigerà lavori fatturati e a regola d’arte. Il settore è sempre sotto attacco del sommerso, a discapito dei 1.137 addetti impiegati. Nel 63,3% dei casi sono aziende artigiane, 511 nell’Isola con 380 occupati.

I numeri

Un dossier dell’Ufficio studi di Confartigianato Sardegna (su dati delle Camere di Commercio) ha analizzato il comparto nel secondo semestre di quest'anno: più della metà delle 800 attività si trova nell'area di Sassari e della Gallura (439 aziende con 414 dipendenti), 117 nella zona di Cagliari (243 addetti), 144 nel Sud Sardegna (180 lavoratori), 67 nel Nuorese (130 dipendenti) e 40 nell'Oristanese (170 impiegati). Un settore importante per l’economia isolana, anche se rischia di non fruttare quanto potrebbe per la facilità di manovre che hanno abusivi e chi fa concorrenza sleale.

I vertici dell'associazione artigiana ritengono, però, che gli sgravi fiscali, introdotti ormai da qualche anno dal governo con il “bonus verde”, possano contrastare il fenomeno e spingere tanti cittadini a rivolgersi alle imprese regolari «legate a doppio filo a questa detrazione del 36 per cento prevista dallo Stato per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione, riguardanti gli spazi aperti di pertinenza di un immobile privato o condominiale».

Il bonus

Con tale incentivo, che scadrà a fine 2024, studiato per incrementare il verde a carattere privato, sia per singole abitazioni che nei condomini, il cittadino potrà detrarre le spese sostenute per sistemare aree scoperte private di edifici, unità immobiliari, impianti di irrigazione e realizzare coperture e giardini pensili insieme alle connesse spese di progettazione e manutenzione connesse. I vertici regionali di Confartigianato mettono in guardia dall’affidarsi a chiunque per questo tipo di lavori. «I veri professionisti del verde, per occuparsi della cura e manutenzione del paesaggio, devono necessariamente seguire un adeguato percorso professionale», assicura l’associazione. «Con l’arrivo delle piogge, infatti, aumentano le esigenze di manutenzione delle aree verdi, ma è importante scegliere un professionista per rispettare l’ambiente».

Detrazioni fiscali

Il “bonus verde” da un lato consente agli utenti di recuperare una parte delle spese e dall'altro di dare sostegno alle attività regolari, in questo momento in difficoltà a causa dell'incremento dei costi di materiali, fertilizzanti e antiparassitari. «Anche il pubblico può disporre di importanti forme di incentivazioni», spiegano gli esperti. «Occorre ritornare a investire nel verde, in modo strutturale e non episodico, mettendo a disposizione delle amministrazioni fondi ad hoc ma anche insegnando il valore del verde nelle scuole, prevedendo regole diverse dagli appalti generali nei capitolati per il verde pubblico e, snellendo gli iter burocratici per reperire i materiali per l’attività florovivaistica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata