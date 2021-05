Un bimbo di 18 mesi muore annegato in una pozza d’acqua 

È accaduto in un attimo, mentre tutta la famiglia era a casa, i genitori preparavano il pranzo e apparecchiavano la tavola e i fratellini giocavano sereni in giardino, nelle campagne di San Camillo, fra Sassari e Sorso. Niente poteva far immaginare la tragedia.

Diego Santona, appena 18 mesi, è sfuggito al controllo dei genitori. Correva, come fanno i bimbi all'aria aperta, e si è allontanato di pochi metri. Il padre e la madre lo hanno perso di vista per qualche istante, come è capitato e capita a tutti i genitori. Diego è caduto ed è finito in una pozza che conteneva pochi centimetri d'acqua. Non è riuscito a rialzarsi e ha inspirato profondamente, perdendo i sensi.

Corsa al Poliambulatorio

I genitori, forse allarmati dal fatto di non sentire più la sua voce lo hanno cercato e lo hanno visto, svenuto. Erano quasi le 13. La madre Roberta Sanna ha chiamato il 118. Il padre Andrea, piccolo imprenditore sassarese, viste le condizioni del bambino lo ha caricato sull'auto ed è corso nel posto più vicino dove poteva sperare in un aiuto: il Poliambulatorio di San Camillo, a poche centinaia di metri da casa. Dal gabbiotto della guardiania lo hanno visto arrivare a tutta velocità. Ha frenato davanti all'ingresso, ha preso il figlio in braccio, ha invocato un medico: «Salvate mio figlio», ha urlato.

I primi soccorsi

A San Camillo si stava svolgendo un corso per Specialisti in rianimazione. Era il cambio del turno e al piano terra c'erano diversi medici, più di quelli che solitamente occupano gli ambulatori. Sono stati organizzati i soccorsi. Il piccolo Diego è stato sistemato nell'androne, adagiato per terra su alcune coperte, su un fianco, sempre privo di sensi. Sono state eseguite le manovre per liberare i polmoni dall'acqua mentre gli veniva praticato il massaggio cardiaco. È arrivata anche la madre, a piedi e di corsa, scalza, con la figlia più grande tenuta per mano.

Un ricovero disperato

La centrale del 118 intanto ha inviato sul posto due ambulanze, la seconda medicalizzata era dotata di defibrillatore e personale specializzato. Dopo nuovi tentativi di rianimarlo, intorno alle 14 il bimbo è stato caricato sul mezzo scortato da una volante della Polizia e trasportato a tutta velocità al Pronto soccorso del Santissima Annunziata a Sassari. Una volta arrivato in ospedale, i medici ne hanno disposto l'immediato trasferimento in Terapia intensiva, anche se è apparso subito chiaro che solo un miracolo avrebbe potuto salvarlo. Non è andata così: il piccolo cuore di Diego ha resistito poco meno di due ore e ha ceduto intorno alle quattro del pomeriggio, quando è stata dichiarata la morte per annegamento.

L’inchiesta

La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta, anche se ci sono pochi dubbi che si sia trattato di un tragico incidente, una fatalità. La pm Lara Senatore ha comunque disposto l'autopsia. Domani verrà affidato l'incarico al medico legale. Intanto gli agenti della Squadra Mobile hanno sentito alcuni testimoni, i genitori per primi. Hanno ricostruito quei drammatici momenti, cercando di dare una spiegazione a una tragedia che non ne ha e non può averne. Anche la Scientifica ha raccolto alcuni elementi all'interno della struttura di San Camillo, per verificare eventuali responsabilità.

