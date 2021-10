Un bel gol ma senza sorriso Keita ci ha creduto: «Ero sicuro del raddoppio» 

Un mix di emozioni. La gioia per la rete, la seconda stagionale, la rabbia per una vittoria sfumata alll’ultimo tuffo o quasi: «Provo, proviamo tutti una grandissima rabbia, tanto dispiacere. Ci tenevo, tutti noi ci tenevamo alla vittoria. La volevamo per noi stessi e per il nostro pubblico. Volevamo vincere per ribaltare questa situazione in classifica e iniziare a guardare verso l’alto».

La sua seconda rete in rossoblù vale un solo punto, come a Roma contro la Lazio, ma stavolta il pareggio è amarissimo.

Dalla gioia alla rabbia. Una rete per festeggiare il ritorno nella nazionale senegalese e per la prima vittoria stagionale del Cagliari: Keita Baldé ha centrato l’obiettivo solo a metà. Il gol è arrivato, con un preciso colpo di testa nel primo tempo, ed è stato un biglietto da visita perfetto per la chiamata del Senegal, ma il pareggio di Busio al 92’ ha cancellato i sogni di gloria per i tre punti gettati via.

Gioia e rabbia

Un mix di emozioni. La gioia per la rete, la seconda stagionale, la rabbia per una vittoria sfumata alll’ultimo tuffo o quasi: «Provo, proviamo tutti una grandissima rabbia, tanto dispiacere. Ci tenevo, tutti noi ci tenevamo alla vittoria. La volevamo per noi stessi e per il nostro pubblico. Volevamo vincere per ribaltare questa situazione in classifica e iniziare a guardare verso l’alto».

Un successo che invece è lentamente scivolato tra le mani: «Peccato. Era importante vincere per poi affrontare la sosta con maggior tranquillità. Invece è arrivato un pari all’ultimo. Dispiace tanto, ma adesso dobbiamo pensare a rialzarci».

Luci e ombre

Un buon Cagliari che quella vittoria se la sentiva ormai in tasca. «Abbiamo fatto una bellissima prestazione con la Lazio», spiega l’attaccante senegalese. «Con il Venezia abbiamo fatto bene a livello di compattezza. Nel secondo tempo abbiamo sofferto i loro cambi, il palleggio».

Dopo poco più di un’ora, Keita ha lasciato il posto a Pavoletti: «Leonardo è entrato bene, ha aiutato la squadra a salire. Ma nel calcio contano gli episodi». E gli episodi hanno condannato il Cagliari: «A un certo punto, ero sicuro avremmo fatto il secondo gol. Ma non è andata così… Proviamo a guardare avanti». Tra le note liete, l’intesa con Joao Pedro: «Joao è molto forte tecnicamente, mi piace giocare con giocatori così. Le punte vanno trovate meglio. Io sono appena arrivato, avremo modo di affinare intesa con lui e con gli altri ragazzi».

Quanta amarezza

Keita cerca di trovare un motivo per sorridere e lo trova nel ritorno nella nazionale. Col Senegal giocherà due gare di qualificazione ai Mondiali contro la Namibia, uno stacco prima di rituffarsi negli impegni col Cagliari. Ma il pari col Venezia lo accompagnerà nel suo ritorno a casa: «Io e gli altri siamo molto dispiaciuti. Ci tenevamo, eravamo sicuri di avercela fatta. Ma questo è il calcio, anche se, ripeto, questi tre punti dovevamo prenderceli».

Keita ripensa anche alle occasioni mancate: «Il palo di Marin nel primo tempo, per esempio. E anche io, nella ripresa, ho avuto un’occasione sul cross di Nandez, non ci sono arrivato per pochissimo». Quasi un tarlo: «Le partite così vanno chiuse, ma bisogna anche saper vincere 1-0. Ora speriamo che la sosta ci faccia bene e speriamo di tornare carichi. Poche parole e più fatti». Un messaggio per chi rimarrà ad Asseminello: «Spero si lavori bene sugli errori. Ci sono anche degli infortuni, però possiamo e dobbiamo fare di più, molto meglio».

