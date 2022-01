Un bando extralarge per il turismo 

Avranno due mesi di contribuiti in più le imprese della filiera turistica che lo scorso anno hanno assunto dipendenti under 35 e disoccupati over 35 e decideranno di presentare la domanda per il nuovo avviso a sportello “Destinazione Sardegna Lavoro 2021”. L'obiettivo è dare un sostegno alle aziende e agli addetti di tutto il comparto e favorire l’occupazione in questo settore.

La Regione ha deciso di sospendere il precedente bando, che stabiliva come tempo di assunzione, valido per accedere agli aiuti, quello tra il primo aprile 2021 e il 31 dicembre scorso, e di prepararne un altro, che dovrebbe essere approvato oggi stesso con una delibera di Giunta.

Le novità

Con questo nuovo avviso, che sarà caratterizzato da procedure più semplici, verrà aumentato di due mesi il periodo delle assunzioni già effettuate l'anno scorso, che sarà dunque anticipato al primo febbraio 2021, anziché aprile.

La decisione è stata presa per provare a incentivare una partecipazione maggiore da parte delle imprese e una copertura più ampia dei soggetti interessati. La modifica del bando è stata decisa anche per cercare di assicurare alle micro, piccole e medie imprese e a quelle più grandi lo stesso requisito di partenza e identiche condizioni per partecipare. La presentazione delle domande, che sarebbe dovuta partire da domani, con il nuovo avviso dovrebbe slittare di una decina di giorni.

Le risorse

Restano invariati i fondi disponibili, che ammontano a poco più di 8,3 milioni di euro, di cui 5,5 milioni sono relativi al budget per le micro, piccole e medie imprese e quasi 2,8 milioni per le grandi aziende. Il 50% del plafond complessivo è finanziato dall'Unione europea, il 35% dallo Stato e il 15% dalla Regione, attraverso le quote della Programmazione 2014-2020. Poco più di 3,3 milioni di euro (il 40% degli 8,3 milioni complessivi) saranno utilizzati per i giovani under 35 e quasi 5 milioni per i disoccupati over 35 (60%).

Burocrazia snella

L'assessora regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, ieri ha assicurato che la procedura e le modalità di caricamento delle istanze sono state semplificate. Chi presenterà la richiesta per usufruire dei contribuiti dovrà, infatti, inserire inizialmente solo alcuni dati, come il numero dei dipendenti totali, le tipologie contrattuali e le retribuzioni e, solo se la pratica verrà giudicata ammissibile e riceverà una successiva comunicazione da parte della Regione, dovrà poi anche fornire tutti i vari dettagli sui dipendenti e sui relativi importi.

«Destinazione Sardegna Lavoro», ha chiarito Zedda, «nasce per intervenire a sostegno della filiera turistica, nello specifico punta a favorire l’occupazione stagionale. Proprio per favorire la più ampia partecipazione possibile, abbiamo ampliato il periodo di beneficio, che sarà portato come lo scorso anno da febbraio a dicembre ritenendo il 2021 ancora un anno difficile dal punto di vista della crisi generata dalla pandemia. Non solo, abbiamo anche ricompreso alcuni codici Ateco, divenuti parte integrante delle attività alberghiere. Si tratta di quelli riferiti alle pulizie e alla cura e manutenzione del verde, per esempio, e a tutte le altre attività correlate».