«Un bagno di cultura alla Marina di Villasimius» 

Al timone del Festival della Marina di Villasimius c’è una fra le donne sarde oggi più conosciute e apprezzate, la giornalista, scrittrice e consulente filosofica cagliaritana Virginia Saba, 39 anni. Sede di lavoro a Roma e tanti voli per rientrare – anche solo per un giorno – nella sua amata Sardegna. Per qualche ora di sole e mare ma soprattutto per presentare, appunto, il Festival (di cui L’Unione Sarda è media partner) che stasera alle 21.30 vede protagonista Giacomo Mameli con il suo romanzo “Hotel Nord America” edito da Il Maestrale di Nuoro.

Presentatrice ormai da due edizioni. Come è nata questa collaborazione?

«Amo Villasimius e lo scorsa estate, quando ho visto che era in programma il Festival, sono rimasta molto contenta. Avere degli stimoli culturali in un posto così bello è il massimo. Tramite un amico in comune ho conosciuto Luigi Ferrara, l’organizzatore del Festival, e mi sono messa a disposizione. Ringrazio anche il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì e Ornella Bramani, la direttrice artistica».

Serate che hanno richiamato un gran pubblico.

«Lo scorso anno ci sono stati alcuni appuntamenti davvero emozionanti. Ricordo la bellissima serata con Dori Ghezzi e con Roberta Bruzzone. Ripercorrere le canzoni di De André o andare al cuore del rapporto di coppia ha coinvolto la platea a tal punto che ci siamo commossi. Una leggera serata estiva in un attimo è diventata una serata ricca di emozioni e riflessioni».

Bruzzone ci sarà anche quest’anno.

«Esatto, è una donna straordinaria, un esempio di libertà. Sarà lei a chiudere il festival il 19 agosto».

Nell’ultimo appuntamento teatrale lo scorso 10 luglio l’attrice Pilar Perez ha preparato dei cocktail coinvolgendo il pubblico. Anche lei adesso sa come si fanno?

«Diciamo che quello non è il mio forte, meglio sorseggiarli. Il mio preferito? Qualche volta mi concedo il Gin tonic, il più semplice dei cocktail».

Cosa direbbe a un turista che ha intenzione di andare in vacanza a Villasimius?

«C’è il mare più bello del mondo, tramonti bellissimi e adesso ci sono anche gli appuntamenti culturali. Davvero non si può chiedere di più».

Come sta andando il suo primo libro, “Il suono della bellezza”?

«Sono molto contenta, è stato apprezzato in particolare negli ambienti universitari e per me è stata una sorpresa. Ora lo stiamo traducendo in francese».

Ha in programma un secondo libro?

«Sì, spero di completarlo entro dicembre. Sono sempre riflessioni filosofiche, riflessioni di vita. Stavolta accompagnate dal canto gregoriano».

Lei per parecchio tempo ha seguito le sorti del Cagliari calcio da giornalista. Adesso è la nostra squadra è piombata in serie B.

«Uno dei miei più grandi dolori. Speriamo di ritornare velocemente in serie A. In serie B non ci facciamo nulla».

