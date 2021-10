Un avvocato per ricucire il Pd 

Farsi sentire dai notabili in Regione e Oltretirreno non sarà semplice. «I nostri inviti a un confronto, in questi anni,sono sempre rimasti lettera morta. I circoli sono già partiti. Bisogna saperli ascoltare. Abbiamo bisogno di un partito che sia davvero Democratico, di nome e di fatto. Ben organizzato al suo interno. Che sappia valorizzare il merito. Che sappia vigilare attentamente sulle vertenze, istituendo un osservatorio permanente sui singoli temi».

Il condottiero che si dice pronto a riunire le tribù ribelli è Matteo Stochino, 41 anni, presidente del Consiglio comunale di Lanusei. Lo ha fatto con una lettera aperta. «Sposare la tesi che vuole la ripartenza dai circoli come soluzione per cambiare il partito equivale a sostenere che i circoli stessi siano il problema. E questo non è vero. Non è vero perché i circoli hanno sempre risposto agli appelli alla partecipazione e sono ripartiti ogni volta. In particolare sono puntualmente sempre ripartiti i circoli ogliastrini, sia quelli cittadini che quello provinciale, mostrando una naturale propensione al confronto e al dialogo».

Per ricucire i pezzi servirebbe un chirurgo. Ci prova un avvocato, con naturali doti di mediatore e il placet dei maggiorenti del partito. Il Pd d’Ogliastra oggi è un po’ come la Gallia descritta da Cesare. Diviso in tre parti, una delle quali predominante, quella che fa capo al consigliere regionale Salvatore Corrias, 48 anni, sindaco di Baunei ancora per sette giorni. Con 250 tessere a Baunei e metà di quelle tortoliesi, Corrias è l’uomo forte di un partito debole nelle sue radici.

Circoli

La base c’è, il problema è farla funzionare. «Bisogna ascoltare i circoli e responsabilizzarli. Spesso il provinciale ha scoperto le falle dei singoli. Io mi aspetto tantissimo da quello di Tortolì, la pietra miliare da cui ripartire».

A congresso

Davide Burchi appoggia la sua candidatura: «Sono contento che si metta in gioco. É competente e operativo, ha una buon esperienza maturata nella segreteria provinciale e nell’amministrazione. Ha le carte in regola per affrontare le sfide che la politica oggi chiede». A gennaio il voto degli iscritti.

