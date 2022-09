Un autogol spinge il Guspini 

Gonnosfanadiga 1

Guspini 2

Gonnosfanadiga (4-4-2-) : Fi. Uccheddu, Serra, Fe. Uccheddu, Tuveri, Tocco, Pilloni, Cherchi, Abis, Ariu (40’st G. Loi), Sanmartino (35’st A. Loi), Tomasi (14’ìst Pinna). In panchina Diana, Cadoni, Concas, Montis, Salis, Falqui. Allenatore N. Saba.

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Piras, Congiu (37’st Caferri), Angiargia, Saias, Angheleddu, Cordeddu, Fadda, Anedda, Cordoba (31’st Montesuelli), Frau. In panchina Melis, Olla, Zucca, L. Pinna, Unida, Scanu. Allenatori N. Manunza.

Arbitri : Cozzolino di Oristano.

Reti : 14’ pt Congiu, 43’ pt (r) Tomasi, 24’ st Pilloni (a).

Note : ammoniti Piras, Fadda, Tomasi e l’allenatore ospite Manunza. Angoli 11-2 per il Guspini.

Gonnosfanadiga. Dopo l’1-1 dell’andata tutto in novanta minuti. Il Guspini fa suo il match grazie a un gol di Congiu e a un disgraziatissimo autogol di Pilloni che non lascia scampo al pur bravo Filippo Uccheddu. Il tutto intervallato a fine primo tempo dalla potentissima conclusione su calcio di rigore di Tomasi.

Il Guspini passa il turno meritatamente, i padroni di casa però non demeritano dimostrando, seppur a tratti, buona personalità e possibili ulteriori step di crescita. Le due formazioni giocano in modo speculare e senza troppe alchimie tattiche. Buona la prestazione tra i pali di Filippo Uccheddu e in avanti di Alex Tomasi. Il Guspini risponde con i soliti Angheleddu e Anedda e con i guizzi del giovane Congiu, autore della prima segnatura.

La cronaca

Nelle prime fasi i padroni di casa intimoriti lasciano agli ospiti tre pericolose conclusioni che prima Cordoba, poi Angheleddu e infine Anedda non concretizzano per un soffio. Sono le prove generali per il gol che arriva al quarto d’ora grazie a Congiu lesto a insaccare in mischia da pochi passi. La reazione del Gonnosfanadiga assume i toni di un vero e proprio assedio nei minuti finali del primo tempo. E sull’ennesimo pallone in area, Piras è costretto al fallo su Tomasi: penalty ineccepibile e missile terra-aria che riporta in equilibrio il risultato.

La ripresa è ancora vibrante e incerta e i due tecnici tentano la carta dei cambi. Il Guspini cresce alla distanza e al 24’ vede premiati i suoi sforzi: disgraziatissima autorete di Pilloni che mette in rete una conclusione ravvicinata di Anedda.

