Un autobus per chi studia a Nuoro 

Importanti novità per gli studenti di Tiana e Ovodda. Dopo numerosi incontri, richieste e tanti momenti di sconforto, il sogno di avere un pullman diretto per Nuoro dal prossimo settembre diventerà finalmente realtà. Il nuovo servizio dell’Arst partirà da Tiana e raggiungerà il capoluogo per la via più breve passando per Ovodda, Fonni e Mamoiada, riducendo notevolmente i tempi di percorrenza e le fatiche dei passeggeri.

Più scelte

Un’ottima notizia per i volenterosi alunni che oggi frequentano le scuole nuoresi a costo di pesanti sacrifici. Inoltre, la nuova corsa, fortemente voluta dalle due amministrazioni, permetterà come non mai agli studenti del futuro di scegliere tra una più ampia rosa di istituti raggiungibili in orari ragionevoli.

I sindaci

«I ragazzi che da qualche tempo hanno deciso di studiare a Nuoro affrontano tanti disagi – dice la sindaca di Ovodda Cristina Sedda - avere delle corse più comode agevola la loro voglia di studiare. Ringrazio l’Arst, l'Assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde e tutte le persone che si sono impegnate per questo traguardo». Soddisfatto per il risultato raggiunto anche il sindaco di Tiana Pietro Zedda che afferma: «Siamo molto contenti per la nuova corsa che semplifica il viaggio ai nostri studenti, ringrazio l’Arst e l’assessore Todde per aver accolto la nostra istanza e il consigliere Pierluigi Saiu per il supporto».

Comunità montana

Per quanto riguarda i trasporti pubblici nella Comunità montana Gennargentu Mandrolisai, dice Alessandro Corona, presidente dell’ente: «Va molto bene che la Regione favorisca il trasporto degli studenti verso i centri maggiori. Tuttavia la stessa Regione dovrebbe garantire agli studenti del territorio e non solo, di godere di un servizio di trasporto che dia la libertà di scegliere liberamente l’indirizzo scolastico a cui ambiscono. Se si continua così, sarà più semplice per uno studente del Mandrolisai arrivare a Nuoro o a Oristano, mentre gli sarà impedito di raggiungere le buone scuole della nostra zona».

