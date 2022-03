Un asilo per arginare il calo demografico 

Per arginare il calo demografico Serramanna punta sui servizi e scommette sul nuovo asilo nido. Il sindaco Gabriele Littera definisce la stuttura “super strategica”: l’ufficio Tecnico comunale ha già predisposto il progetto da presentare per l’accesso ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Per l’asilo nido, come pure per l’ecocentro, sono molto fiducioso dell’esito della procedura di finanziamento dal Pnrr – dice il primo cittadino – riavere un asilo nido per Serramanna è importante per non continuare a perdere popolazione. Avere una struttura idonea ad affidare i bambini dai tre mesi di età, in modo che i genitori possano rientrare al lavoro in tranquillità, può rappresentare un incentivo a non trasferire la propria residenza lontano da Serramanna»

Calo demografico

A Serramanna, che ha subito un drastico calo demografico (la popolazione è attestata a 8600 residenti), al momento attuale non esiste una struttura per la prima infanzia. «Una comunità che vuole attutire il dramma dello spopolamento non può fare a meno di servizi come questo, a prezzi calmierati - aggiunge il sindaco – per la struttura abbiamo individuato un’area destinata ai servizi all’interno della lottizzazione residenziale denominata San Leonardo».

Campus scolastico

Il Comune punta anche a realizzare il campus scolastico, grazie a un progetto ambizioso già finanziato con 4 milioni e 700 mila euro del programma regionale Iscol@, che cambierà volto al vecchio complesso scolastico di via Sicilia, costruito oltre 30 anni fa. Aule moderne, con tecnologie multimediali, laboratori didattici di ultima generazione, e impianti sportivi polifunzionali: ecco i punti qualificanti del progetto, reso possibile da un investimento complessivo di quattro milioni e settecento mila euro, 820 dei quali a carico del Comune di Serramanna. Per la realizzazione del campus scolastico il Comune di Serramanna aveva a suo tempo presentato un’istanza di accesso al Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ della Regione Sardegna. Il finanziamento, ottenuto, è destinato a trasformare i due plessi, scuola primaria e secondaria di primo grado, dell’istituto Grazia Deledda. Dal campus scolastico, che qualificherà il futuro delle centinaia di studenti serramannesi della scuola dell’obbligo, al nuovo asilo nido che, conclude il sindaco Littera, «è fondamentale per garantire un servizio essenziale ai genitori che hanno scelto di avere dei figli».