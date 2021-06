Un arcivescovo testimonial  

4

Comunità

francescane dell’Oristanese in cui l’arcivescovo Carboni invita i visitatori. Si tratta delle chiese di Norbello, San Vero Milis, Laconi e Gesturi

Un lancio promozionale così nessuno se lo sarebbe aspettato. Ma nell’estate della rinascita, dopo i mesi neri della pandemia, ecco che anche la Chiesa rilancia il turismo e le ricchezze del territorio. L’arcivescovo di Oristano Roberto Carboni dà pieno sostegno agli operatori per un ritorno alla normalità e invita i visitatori a immergersi nelle bellezze storiche e naturali dell’Oristanese.

Il messaggio

La lettera aperta diventa subito un messaggio carico di speranza. «Carissimi amici che vi preparate a visitare la Sardegna o siete già nella nostra Isola: siate i benvenuti tra noi! Siamo lieti di accogliervi, dopo un anno difficile per tutti e segnato dalle limitazioni che ben conosciamo» esordisce l'arcivescovo spiegando che è desiderio della Chiesa aiutare i turisti a trascorrere i giorni di vacanza «a contatto con la natura, la ricchezza della nostra storia e delle tradizioni e la gioia della fede». Dopo i mesi di chiusura e difficoltà, l'arcivescovo sa bene che è forte il desiderio di serenità e di distensione, la voglia di godere «della bellezza del mare, l’incanto della montagna, dell’arte ma anche delle diverse proposte culturali delle città e dei piccoli borghi dell'interno».

Le chiese

La diocesi farà la propria parte aprendo le porte delle chiese per la mesa della domenica ma anche solo per garantire quell’intimità per un momento di riflessione e di raccoglimento. Poi l’invito a visitare le comunità francescane. «In particolare quelle di Norbello e San Vero Milis così da conoscere le figure di monsignor Giovanni Sotgiu e Fra Nicolò, e ancora quelle di Gesturi e Laconi, patrie rispettivamente del Beato fra Nicola e di Sant'Ignazio». L’arcivescovo Carboni ribadisce che non mancheranno altri momenti di preghiera a contatto con la natura «per renderci ancora più sensibili alla bellezza del creato, ammirando un’alba o un tramonto». Ed ecco l'invito al rispetto verso l'ambiente e la natura.

Il turismo

La lettera dell’arcivescovo si chiude con un pensiero agli operatori del settore del turismo, tra i più penalizzati dall'emergenza sanitaria Covid-19. «Gli operatori rendono possibile il turismo nella nostra Isola grazie alla loro professionalità e ai servizi messi in campo – osserva l’arcivescovo Roberto Carboni – Auguro che tutti possano vivere una stagione di ripresa decisa perché non manchi il lavoro e tutti possano avere la soddisfazione di vedere ripagati gli sforzi fatti finora per un ritorno duraturo e sereno alla normalità».

