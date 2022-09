Un appartamento per i bambini malati 

Una seconda casa. Un luogo dove sentirsi accolti, sicuri, magari felici. Questa sarà la prima Casa Asgop, inaugurata ieri dall’Associazione Sarda Genitori Oncoematologia Pediatrica. Il traguardo di un percorso molto difficile, come racconta raggiante Francesca Ziccheddu, presidentessa dell’Associazione. «Siamo un’associazione di genitori, non abbiamo scelto questo percorso volontariamente, ma lo viviamo con tutti noi stessi».

La sede

E ora è il momento di festeggiare. Un appartamento con cucina, due camere da letto, due bagni, e cosa più importante, tanti giochi, situato in via Businco, a pochi minuti dall’ospedale Brotzu. Qui troveranno un posto le famiglie dei bambini che vengono dimessi da un periodo di ospedalizzazione, ma non hanno ancora terminato il loro percorso di cure, e quindi dovranno tornare a breve in reparto. C'è anche una stanza sede dell'ufficio dell'Associazione. «I nostri figli quando rientrano in Oncoematologia ridono e sorridono», continua Zoccheddu, «mentre per noi grandi per trovare tanta forza abbiamo dovuto portare in reparto lo yoga e la meditazione; e com’erano perplessi i bambini a guardarci».

I disegni nelle pareti

Le camere da letto sono rese meravigliose dai bellissimi disegni dell’artista Azimut Khaos. Nella stanza rosa, dedicata ad Emily, campeggia sul muro un vanitoso cavallo: «Prende il nome da mia figlia», racconta Sonia Masala, «e a lei è dedicato anche il progetto Emily, con cui portiamo le estetiste in reparto, per dare un momento di svago a mamme e bambini. È bellissimo essere qui oggi perché anche Emily sarebbe felice». Nella stanza gialla, dedicata a Lorenzo, sono protagonisti un piccolo principe e un leone chitarrista. «Il leone era il suo pupazzo preferito», racconta sua madre, Manuela Castangia, «a lui abbiamo dedicato il progetto Lorenzo, che consiste nell’acquistare materiale medicale per il reparto». Due bambini che non sono più qui, ma che lasciano in queste camere una presenza forte di spensieratezza, gioia, anche speranza.