Un anno in attesa di una degna sepoltura 

“All’ombra dei cipressi e dei sepolcri, e dentro l’urne confortate di pianto, è forse il sonno della morte men duro?”. Era il 1806 quando Ugo Foscolo, nel suo carme “I Sepolcri” arrivò alla conclusione che avere una degna sepoltura, con la consolazione del pianto e delle preghiere dei parenti, potrebbe forse rendere meno dura l’idea della morte. Forse, senza scomodare i poeti, lo pensava anche Genesio Pinna, il pensionato di Villaperuccio deceduto a 82 anni che, dopo una vita da emigrato in Germania, sognava di essere sepolto nel suo paese natio, nel cuore del Sulcis.

Il pacco

Un sogno che non si è ancora realizzato, nonostante la sua morte sia avvenuta nel giugno 2021. Dall’11 luglio scorso, infatti, l’urna con le sue ceneri è posata su un tavolo di marmo della camera mortuaria nel cimitero di Villaperuccio. Anzi, quasi tutte le sue ceneri, visto che l’urna è stata spedita dalla figlia con un corriere,, come un banalissimo pacco postale, e nel viaggio parte delle ceneri è fuoriuscita. A fare la sconcertante scoperta era stata un’impiegata comunale perché il “pacco funebre”, senza due righe che potesse mettere in allerta il destinatario, era stato indirizzato all’ufficio Anagrafe ed era stato aperto come se si si trattasse di materiale da lavoro. All’apertura le mani della malcapitata si erano riempite di una strana polvere che era poi risultata essere cenere di un defunto. Quando il sindaco Marcellino Piras è stato eletto per guidare il Comune, il fattaccio era già accaduto e, dopo una segnalazione ai carabinieri, l’urna, ancora nella sua scatola utilizzata per la spedizione, era stata deposta, “momentaneamente” nella camera mortuaria.

L’attesa

«Sinceramente mai avrei pensato che ci volesse così tanto tempo per trovare una soluzione - ha detto ieri il primo cittadino – come ho già spiegato mesi fa, la faccenda è in mano alla Procura della Repubblica sin da quando il pacco è stato recapitato in Municipio. Anche i parenti che vivono in paese non possono far nulla senza l’autorizzazione della figlia del pensionato che però è irreperibile. Tutti vivono questa assurda vicenda con grande dispiacere». Mesi fa, quando si è saputo dell’urna “abbandonata”, tante persone, incredule, si sono recate in cimitero per vederla con i propri occhi dalla finestra della camera mortuaria al punto che, pietosamente, è stata messe una tenda per concedere al povero pensionato quella “privacy” che a ogni defunto dovrebbe essere garantita dalla tomba.