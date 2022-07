Un anno dopo torna l’incubo fuoco 

A un anno esatto dal grande rogo nel Montiferru risuona nuovamente il rumore cupo degli elicotteri e dei Canadair del servizio antincendio regionale. Ancora fiamme nella giornata rovente di ieri: il fuoco è divampato verso le 14 poco sopra l’area ristoro de sa Preda Lada, tra Santu Lussurgiu e San Leonardo. A farne le spese un terreno adibito a pascolo, arso dalle fiamme per circa una decina di ettari. Il rogo è stato domato nel giro di qualche ora grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra di Forestas, Vigili del fuoco, barracelli e Protezione civile coadiuvate da due elicotteri partiti da Fenosu e da un Canadair.

L’allarme

La concomitanza con l’anniversario del rogo divampato il 23 luglio 2021 fa salire l’allerta e tra le comunità del Montiferru torna la paura. «Non ha avuto nemmeno la decenza di attendere il nefasto anniversario – sbotta il sindaco di Santu Lussurgiu, Diego Loi – Il fuoco si è manifestato nuovamente nel nostro territorio. Torna l’incubo e con esso la terribile constatazione della malvagità e meschinità della mano dell’uomo, che trova soddisfazione nel fare del male agli altri. Le fiamme paiono sotto controllo, ringrazio per il tempestivo intervento e impegno tutte le forze umane, mezzi a terra ed aerei in campo». Poi l'appello per la bonifica. Anche nei giorni scorsi le fiamme avevano minacciato il centro abitato di Scano Montiferro, in prossimità dell’antico rione Turre: l’incendio era stato provvidenzialmente spento dopo qualche ora grazie all’intervento immediato dei volontari e barracelli.

Solidarietà

La comunità di Cuglieri intanto non dimentica l’aiuto ricevuto la scorsa estate per l’emergenza incendi. Per rinsaldare il patto di solidarietà con le comunità soccorritrici, ieri gli agricoltori e allevatori cuglieritani hanno donato un carico di rotoballe di foraggio ai colleghi di Mogorella, vittime di un rogo pochi giorni fa. «Un carico di foraggio per aiutare le piccole aziende che hanno vissuto il tragico passaggio di un incendio» commenta Andrea Loche, sindaco di Cuglieri. «La nostra comunità, purtroppo, sa bene cosa voglia dire trovarsi di fronte eventi come questi ma, fortunatamente, abbiamo conosciuto la solidarietà e la vicinanza dei tanti che ci sono stati vicini e ci hanno aiutati».