Un anno di attesa per la visita neurologica 

Aspetta da più di un anno per una visita neurologica prenotata, ma il telefono dalla Assl di Sanluri resta muto. È una storia di malasanità e di anziani soli quella che racconta Katiuscia Sanzone e che vede protagonisti i suoceri: Natalina Gioia e Dino Raccis, 77 e 74 anni di Arbus. «Ci sono tutti gli ingredienti per indignarsi – ricorda Sanzone -. Il viaggio a Guspini, lei malata e lui accompagnatore, l’attesa al Poliambulatorio, l’assenza del medico, la visita rinviata e l’impegno di comunicare la nuova data in tempi brevi, la solitudine, le condizioni di salute che peggiorano». Il commissario della Assl, Alessandro Baccoli, ammette il disagio: «Nella struttura sanitaria di Guspini c’è carenza di medici».

La denuncia

«La mia è una mail di protesta, di denuncia e di rabbia per le difficoltà che una famiglia di anziani, sola, si trova davanti quando ha la necessità di accedere a cure indispensabili. Spero che a nessuno possa mai più capitare una cosa simile – racconta Katiuscia Sanzone -. Mia suocera Natalina sta male, ad accudirla ci pensa il marito, tra mille difficoltà. A parte la malattia, anche le preoccupazioni per un sistema sanitario che, evidentemente, nel loro caso, dimentica cosa significhi per due persone di quell'età, con i figli che abitano oltre mare, accedere alle visite».

L’ultima visita

La vicenda inizia a dicembre 2019, con l'ultima visita della donna dal neurologo di Guspini e le prescrizioni delle visite di controllo ogni tre mesi: «La successiva fu prenotata a marzo del 2020. Arrivati al Poliambulatorio, la sgradita sorpresa: a causa di un errore della Assl, in quel giorno il neurologo era assente. Tanto di scuse dagli operatori sanitari che hanno invitano mio suocero di tornare a casa e attendere la nuova prenotazione». A giugno 2021, l’uomo sta aspettando fiducioso di essere ricontattato. «Sono spaesato – dice Dino Raccis -. Non capisco per quale motivo non mi hanno ancora chiamato. Prima entravo nel Poliambulatorio per prenotare, col Covid-19 mi dicono che non si può. Aspetto con pazienza, ma nessuno mi chiama. Cosa devo fare». Nei giorni scorsi, su invito della Assl («per la prenotazione deve venire a Guspini»), l’uomo si ripresenta, ma non ha fortuna. «Come cittadini vogliamo sperare che si sia trattato di sfortunati eventi e che si ponga rimedio – aggiunge Katiusca Sanzone -. L'Italia è un paese sempre più anziano, non ci si può rassegnare all'abbandono delle istituzioni».

L’azienda sanitaria

«Comprendo le difficoltà degli anziani – dice Alessandro Baccoli -. Proprio per questo motivo abbiamo accelerato l’apertura della Casa della salute di Arbus. Ricordo alla famiglia Raccis che nel loro paese possono prenotare la visita: il neurologo è presente una vola la settimana».

