Un amore molto più forte del Covid 

Due anni fa in piena pandemia era stata un cerimonia senza sfarzo, semplice: Elisa Murgia (32 anni, di Seulo) e Daniele Loddo (35 anni, di Arzana) si erano sposati in Municipio, davanti a pochi intimi. Impossibile da accettare in una comunità come Seulo, dove le nozze sono sinonimo di festa e compartecipazione. Così Elisa e Daniele quest'anno, non appena le restrizioni Covid si sono attenuate, hanno deciso di fare finalmente le cose in grande: matrimonio religioso e ricevimento con 400 invitati.

Corpetto in pizzo e gonna liscia con un accenno di strascico, valorizzato da un discreto colore avorio per l'abito della sposa; velluto blu, camicia bianca per lo sposo. Raggianti Elisa e Daniele spiegano cosa conti davvero di questa giornata: «Ritrovare finalmente tutte le persone che ci vogliono bene a cui vogliamo bene». Per leggere invece l'emozione dei genitori della sposa e della mamma dello sposo basta incrociarne gli sguardi.

Due anni dopo

Il ritorno alla normalità passa anche da questo ritrovarsi nella lecceta di Addolì a festeggiare uno sposalizio. Un abbraccio, come una benedizione laica, che le comunità di origine dei due giovani, e i tanti amici parenti arrivati dagli altri paesi di questa Barbagia, dall'Ogliastra, e dal Campidano hanno rivolto agli sposi tra lacrime di commozione, risate, scherzi.

Allora dove eramo rimasti? Riavvolgendo la moviola si torna al piano B. «Avevamo deciso di sposarci dopo undici anni di fidanzamento, ma le regole anti-Covid ci avevano obbligato a un semplice rito civile e a un pranzo con parenti e amici più stretti».

Poi nell'autunno 2020 il Covid 19 era arrivato anche in questi paesi. Nel circondario Seui, dopo Nurri, era in semilockdown per l'exploit di contagi, mentre Seulo si preparava alla prima batteria di una una lunga serie di test sierologici per il tracciamento della popolazione. Ovviamente sospesa ogni manifestazione pubblica e cerimonie prorogate a tempi migliori.