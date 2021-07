Un ambulatorio per battere il gioco d’azzardo  

Muove i suoi primi passi nel territorio l'ambulatorio Gap (Gioco d'azzardo patologico) dedicato agli abitanti dei tredici paesi del distretto del Sarcidano Barbagia di Seulo. Ieri mattina presso il centro sociale Monsignor Salvatore Sanna la responsabile scientifico del piano regionale Graziella Boi ha presentato agli amministratori il nuovo servizio. Ad ospitare l'ambulatorio è il centro di salute mentale di Isili: scelta non casuale dal momento che questa dipendenza è riconosciuta come disturbo psichico.

La situazione

L'obiettivo è proprio quello di ampliare l'offerta socio-sanitaria in un territorio in cui la diffusione di fenomeni come la dipendenza da alcol e dal gioco d'azzardo è elevata. La necessità di attivare questo servizio di supporto nasce dai dati ufficiali forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che indicano una spesa complessiva per l'anno 2019 di oltre 13 milioni di euro, con una media pro capite di 780 euro. Un importo che però non include i giochi online che hanno visto un sensibile incremento nell'ultimo anno di pandemia. Numeri preoccupanti che allarmano anche gli amministratori locali: ad Isili per il gioco si spendono ogni anno tre milioni e mezzo di euro, quasi due milioni ad Orroli, un milione e mezzo ad Escalaplano. La situazione non è migliore nei centri più piccoli.

Il servizio

«Finalmente si parla di gioco d'azzardo», ha detto Erica Faedda, assessora del Comune di Isili, «si tratta di una dipendenza e deve essere trattata come tale. I cittadini devono essere consapevoli di questa realtà e devono anche essre consci che questa dipendenza, come le altre, deve essre affrontata. Noi daremo il massimo della collaborazione a questo servizio». L'iniziativa si colloca nell’ambito delle azioni del Piano regionale gioco d'azzardo patologico, in ottemperanza alle disposizioni del ministero della Salute, che ha come obiettivo prioritario la realizzazione di azioni mirate per la sensibilizzazione e il contrasto della diffusione di questo disturbo. «I numeri sono sempre di più in aumento», ha detto il sindaco di Nurri Antonello Atzeni, «una situazione che crea ripercussioni sul piano individuale, familiare e sociale: dobbiamo tutti prendere coscienza di ciò che sta succedendo, l'ambulatorio è un'ottima risposta».

I progetti

L'ambulatorio di Isili interverrà con le proprie iniziative in tre ambiti, la prevenzione, la cura e la riabilitazione, in sinergia con enti, istituzioni e privato sociale su tutto il territorio. Nella sede fisica sarà possibile fare incontri individuali e collettivi, saranno presenti psichiatri, psicologi, assistente sociale e, a breve, verranno formati anche quegli infermieri che potranno registrare i soggetti quando l'ambulatorio non è aperto. Sarà attiva anche la collaborazione con i singoli comuni attraverso il Plus (Piani unitari locali dei servizi alla persona) per un'azione più capillare. «L'attivazione di un servizio decentrato», ha aggiunto Faedda, «è una conquista importante per il territorio. Non è più necessario spostarci verso Cagliari». Un percorso rivolto ai soggetti in difficoltà ma anche alle famiglie che sono le prime a risentire degli effetti di questa patologia.

