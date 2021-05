Un altro schianto sulla strada del mare, è allarme sicurezza 

Ancora un incidente stradale in via Leonardo da Vicini, la strada più trafficata del litorale di Quartu. Questa volta a scontrarsi sono state due auto, con due persone rimaste ferite. Ancora una volta all’origine dell’incidente sarebbe una mancata precedenza: lo scontro è avvenuto sulla panoramica, all’altezza della via Lipari dove dove è uscita una delle due auto che non avrebbe rispettato la precedenza.

Gli accertamenti

La Polizia locale è in campo per gli accertamenti che chiariranno meglio la dinamica dell’accaduto. Per alcune ore, i Vigili urbani hanno operato sotto la pioggia caduta in abbondanza, rendendo la carreggiata estremamente insidiosa. Tre giorni fa era stata un’auto a finire contro una moto che percorreva ugualmente la via Leonardo da Vinci. Un urto violentissimo con moto e auto che andarono addirittura a fuoco. Per fortuna i conducenti dei due mezzi erano riusciti a sfuggire alle fiamme anche se il motociclista era finto in ospedale dove si trova tutt’ora ricoverato.

La dinamica

Il nuovo incidente si è verificato dopo mezzogiorno. Una delle dure auto convolte procedeva nella via Leonardo Da Vinci dove il traffico era abbastanza sostenuto. Secondo i primi accertamenti dalla via Lipari è arrivata una Ford CMax, andata in collisione con una Smart che invece percorreva la litoranea. Lo scontro è avvenuto quasi al centro della carreggiata sotto gli occhi di altri automobilisti in transito sia in direzione di Villasimius che verso Quartu.

I soccorsi

Immediato l’allarme con telefonate alla Polizia locale e al 118. Sul posto sono così subito arrivate alcune ambulanze e due pattuglie della Polizia locale di Quartu: i feriti sono stati subito adagiati sulle ambulanze e trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Intanto, i Vigili urbani avviavano i rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire le responsabilità. In merito non sono trapelate indiscrezioni. Intanto la pioggia si faceva intensa mentre il traffico si ingrossava nelle due direzioni di marcia. Ultimati i primi rilievi si è proceduto alla rimozione dei mezzi danneggiati con le auto che hanno ripreso a scorrere regolarmente. Stamattina la Polizia locale dovrebbe tornare sul posto per continuare i rilievi.

I rischi

Intanto via Leonardo da Vinci si fa sempre più insidiosa soprattutto a causa di mancate precedenze. Nonostante i controlli della Polizia locale, della Polstrada e dei carabinieri. Anche martedì scorso si è verificato un incidente tra una moto e una Mini: i conducenti sono riusciti a mettersi in salvo poco prima che i due mezzi venissero avvolti dalle fiamme. Il traffico e le situazioni di pericolo sono destinate a crescere soprattutto con l’arrivo dell’estate: nella stagione delle vacanze migliaia di auto percorrono ogni giorno la strada in direzione di Geremeas, Torre delle Stelle, Villasimius e Costa Rei. I punti più insidiosi sono soprattutto gli incroci. Ma in corrispondenza delle zone di sosta improvvisate, che spesso riducono la visibilità. Senza considerare i pedoni che spesso attraversano lontano dalle strisce pedonali.

