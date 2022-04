«Un aiuto per chi viaggia in treno»  

Alessandra Melis, 24 anni, residente a Santa Giusta, da pochi giorni è a disposizione gratuitamente per chi, a causa di vari problemi, non riesce a salire o scendere dal treno. Per lei ovviamente si tratta di un lavoro retribuito, per i disabili che vogliono viaggiare sui binari verso Cagliari o Sassari una vera manna dal cielo.

L’impegno

Da poco anche alla stazione di Oristano, dove è presente la cosiddetta “Sala blu” che ospita chi ha problemi motori prima della partenza, è attivo il servizio di assistenza gratuita per chi è costretto su una carrozzina oppure per chi può camminare solo grazie a un deambulatore. «Aiutare chi ha bisogno mi arricchisce veramente tanto - racconta la giovane di Santa Giusta che ha iniziato questa esperienza da pochi giorni - Io sono disponibile in qualsiasi orario della giornata. Chi chiede assistenza deve prenotare il servizio e io arrivo alla stazione nel punto concordato al telefono». Alessandra accoglie il disabile in stazione, si occupa del ritiro del biglietto sino all’accompagnamento a bordo del treno in partenza al posto assegnato. Assiste anche chi ha bisogno all'arrivo e,nel caso, utilizza il carrello elevatore per i viaggiatori su sedia a rotelle.

Il servizio delle Ferrovie

Si possono rivolgere al servizio anche i non vedenti, i non udenti, le persone anziane, le donne in gravidanza e chi ha disabilità cognitiva. «Il mio lavoro è un servizio di assistenza che offre la Rete Ferroviaria Italiana, l'azienda per la quale io ora lavoro - spiega Alessandra segue un programma di formazione e aggiornamento periodico - Ero in cerca di un’attività lavorativa e quando ho scoperto che c’era questa possibilità mi sono subito offerta. Per ora in pochissimi conoscono il servizio».