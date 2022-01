Un 2022 di grandi eventi 

La Cina è il teatro delle grande manifestazioni multidisciplinari. Dal 4 febbraio, Pechino diventerà la prima città a ospitare le Olimpiadi Invernali dopo aver ospitato (nel 2008) quelle estive. Un mese dopo toccherà alle Paralimpiadi. L’Italia, forte dei successi di Tokyo 2020, spera in un cospicuo bottino in entrambe le kermesse che si annunciano più complesse di quelle giapponesi per il Covid ma anche per ragioni politiche. Gli Usa hanno annunciato un poco più che simbolico boicottaggio diplomatico. Gli studenti di tutto il mondo si ritroveranno in Cina dal 26 giugno al 7 luglio per la Universiadi di Chengdu, all’inizio previste nel 2021.

Il calcio ha tre appuntamenti cardine, ben distanziati tra loro: domenica prossima si comincia con la Coppa d’Africa che si gioca in Camerun tra mille timori per una possibile impennata di contagi. Nelle rose delle 24 formazioni impegnate, decine e decine di giocatori provenienti dai maggiori campionati europei, Serie A compresa. D’estate non si giocano i Mondiali, bensì gli Europei femminili, dal 6 al 31 luglio. In Inghilterra le azzurre di Milena Bertolini proveranno a imitare i colleghi maschili e a raggiungere la finale di Wembley. Intanto dovranno superare Francia, Belgio e Islanda. Poi, per la prima volta nella storia, si svolgeranno i Mondiali maschili, che il Qatar organizzerà nei suoi stadi da fantascienza tra il 21 novembre e il 18 dicembre. In questo caso la presenza degli azzurri dipenderà dalla sfida di Palermo con la Macedonia (24 aprile) ed eventualmente da quella del 29 in Portogallo o Turchia. Il 1° aprile, è previsto il sorteggio della fase finale, speriamo senza scherzi.

Olimpiadi, mondiali, europei, universiadi: il 2022 dello sport internazionale ha apparecchiato per l’Italia la tavola dove provare ad abbuffarsi, magari come nel 2021. Naturalmente non mancheranno tutti i consueti appuntamenti annuali, ma ciò che va scoperto è il cartellone che riguarda la manifestazioni a cadenza quadriennale (o biennale) che saranno spalmate lungo i dodici mesi, comprese alcune ereditate dal 2021 pandemico.

Il calcio

I grandi Giochi

Sport di squadra

Nelle discipline di squadra (con la palla), il primo torneo in programma non vede impegnata l’Italia ed è l’Europeo maschile di pallamano, dal 13 al 30 gennaio in Slovacchia e Ungheria. A febbraio si giocherà invece per le qualificazioni ai Mondiali femminili di basket, organizzati dall’Australia, a Sydney, in autunno, dal 22 settembre al 1° ottobre. Poco prima, dal 26 agosto all’11 settembre, la Russia sarà la nazione ospitante della rassegna iridata maschile di pallavolo e gli azzurri, campioni d’Europa e mondiali Under 21 (a Cagliari) in carica, nutrono legittime ambizioni di bene figurare. Poi, in Polonia e Olanda, dal 23 settembre al 15 ottobre, scenderanno in campo le azzurre. Sempre a settembre (1-18, con fase preliminare anche a Milano) toccherà ai ragazzi di Meo Sacchetti negli Europei di basket, la cui finale sarà a Berlino. Infine, dall’otto ottobre al 12 novembre, le solide azzurre giocheranno i mondiali di rugby in Nuova Zelanda.

Sport individuali

L’atletica propone un menù ricco: già a marzo (18-20) i Mondiali indoor a Belgrado, poi dal 15 al 24 luglio quelli all’aperto a Eugene (Usa). Ad agosto (15-21), cinquant’anni dopo i Giochi del ‘72, l’Olimpico di Monaco ospita gli Europei. Il nuoto disputerà (con un anno di ritardo) dal 13 al 29 maggio, i Mondiali a Fukuoka (Giappone), poi ad agosto (11-21) si sposterà a Roma per gli Europei.

