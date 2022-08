«Ultimo show con la grinta del primo» 

Gli ultimi assoli di chitarra; le ultime canzoni. Gli ultimi salti, a tempo con tutto il pubblico, su quel palcoscenico, per Piero Pelù e Ghigo Renzulli, da quarantadue anni i Litfiba, stasera ad Alghero. Se spesso è difficile mettere punto a qualcosa, i due rocker non sembrano preoccuparsene tanto: «Per me ogni concerto è come il primo e l’ultimo; anzi, cerco di fare ogni cosa come se fosse l’ultima e insieme la prima, a me piace vivere molto bene il presente» dice un rilassato Pelù. «E magari ti lancerai dal palco, proprio come al nostro primo concerto», ribatte Renzulli, «e preparati a una valanga di scherzi, come ad ogni fine tour, ma questa volta peggio, perché e l’ultima». E ridono insieme.

La scaletta

Quella sarda è una tappa de “Ultimo Girone”, il tour finale. E la musica di stasera? «È stato un lavoro impegnativo scegliere le canzoni», dice Renzulli. «C’è una rosa di brani intoccabili, un terzo della scaletta cambia ad ogni tappa, ma alla fine siamo arrivati a ben due scalette, da alternare per concerto, ciascuna di ventiquattro canzoni». Insomma, non è certo l’energia che manca, visto che davanti a numeri simili molti giovanissimi si tirerebbero indietro. Ma i due rocker sembrano proprio decisi: «Tutte le cose hanno una fine, e noi vogliamo salutarvi alla grande”, promette Pelù.

Sul palco

Sorrisi rilassati e al tempo stesso nello sguardo l’adrenalina di sempre. Due amici veri, e naturalmente un sodalizio artistico in perfetta sintonia; certo, ci è stata la breve pausa e il periodo da solista per Piero. E già tutti i fan, insieme ad Elio e le Storie Tese cantavano “Litfiba tornate insieme”, ma non poteva durare. Dietro di loro, sul palco, quattro X, sormontate ciascuna da un piccolo cerchio. «Sembrano quattro persone con le braccia alzate, ma anche quattro dieci latini per i nostri quarant’anni», continua Pelù, che aggiunge subito: «Ma queste quattro X valgono molto più di tutte le Z sui carri armati di Putin, perché hanno la forza del rock». Quel rock che i Lifiba hanno incarnato fin dagli esordi, quando nell’ottobre del 1980 suonavano in una cantina in via dei Bardi a Firenze. Che cantava lo “Spirito Libero”, e la forza di essere sé stessi; o che in “Il mio nome è mai più” con Pelù, Ligabue e Jovanotti è stato e sarà uno dei più bei inni contro la guerra. E poi “Cangaciero”, dedicata ai guerriglieri del Sertao, “El Diablo”, “Regina di cuori”, e così via fino a contare 13 album, e 160 canzoni. Il tutto per raccontare l’Italia e il mondo, guerre e pacifismo, impegno sociale e tutela dell’ambiente, sostegno alle vittime della Mafia e battaglie per i diritti umani oltre che storie d’amore e rapporti umani profondi.