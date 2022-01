Ultimo appello per l’ospedale 

Su 120 previsti in pianta organica, in ospedale sono in servizio solo 69 medici. Si rattoppa con prestazioni aggiuntive e grazie ai medici che arrivano da altre sedi, Cagliari e Sassari principalmente. I reparti sono tutti sotto organico e le recenti chisure in cardiologia e pediatria non fanno presagire nulla di buono. Domani alle 12 il vertice dei sindaci in ospedale. Chiederanno alla Regione un intervento per salvare il presidio. Prima che sia troppo tardi.

Le richieste

La situazione è talmente al limite che il comitato #GiulemanidallOgliastra ha chiesto azioni forti da parte dei sindaci, tra cui l’attivazione dei Coc, i centri operativi comunali. Oggi i primi cittadini chiederanno al presidente Christian Solinas, all’assessore Mario Nieddu, al direttore generale di Ares Annamaria Tomasella e al nuovo direttore della Asl di Lanusei, Luigi Cugia (presente da remoto), quali azioni concrete stanno mettendo in campo per garantire la sopravvivenza dell’ospedale. Il sindaco di Lanusei Davide Burchi osserva. «La priorità è dare una risposta alla pediatria e alla cardiologia e, poi, trovare delle soluzioni di lungo periodo, e restituire funzionalità a tutti i reparti. Dall’incontro di domani mi aspetto ci dicano cosa stanno facendo per risolvere i problemi. S pero in passi in avanti già da venerdì. Stiamo cercando di informare i parlamentari perché condividano con noi il problema e cerchino di risolvere il nodo del numero programmato. Devono essere al nostro fianco, anche se nel breve periodo potrebbe essere più incisivo un intervento sulle retribuzioni».

Futuro

Il sindaco di Bari Sardo ha trascorso un’estate di fuoco senza, o quasi, guardie mediche. «Le proteste devono essere efficaci, creare dei disagi tali da avere una risonanza quantomeno regionale. La soluzione non è solo a livello regionale, quindi non dobbiamo precluderci nulla. Se è necessario andare a Roma e incontrare il ministro, occorre farlo. Non dobbiamo metterci limiti. I primi che non devono mettersi limiti dobbiamo essere noi amministratori. Ne abbiamo il dovere, l’obbligo morale e la responsabilità. Dobbiamo alzare il livello d’attenzione e di tensione. Non bastano le conferenze».