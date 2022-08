Ultimatum al capo dei barracelli 

La Compagnia barracellare non decolla. Tutto bloccato da mesi per la mancanza di alcuni documenti - a partire dai curriculum degli agenti scelti - necessari per avere la squadra e partire con il controllo del territorio, dale campagne alle spiagge. Nei giorni scorsi l’ultimatum della commissione Ambiente al capitano Gerardo Di Rosa, eletto un anno fa, che ha fatto il giuramento a febbraio. «Abbiamo urgenza che la Compagnia decolli, lo chiedono gli agricoltori e i cittadini in generale», commenta il presidente della commissione, Cenzo Naitana. Aggiunge: «Abbiamo dato un mese al capitano per fornire al Comune i documenti che mancano, non possiamo aspettare ancora».

La nota contestata

Un incontro richiesto dalla commissione - maggioranza e opposizione insieme - dopo le dichiarazioni contenute in una nota della segreteria regionale Saropol-Confsal, che portava anche la firma di Di Rosa in quanto segretario regionale del sindacato. Nel documento si lamentava la mancata costituzione della compagnia dei barracelli di Quartu - facendo riferimento alla lotta agli incendi - e di fatto si scaricava la responsabilità sulla Giunta comunale. «Risulterebbe che l’elenco dei barracelli sia in possesso del Comune già da diverso tempo, e che per motivi sconosciuti la Compagnia dei barracelli non sia stata resa operativa», veniva riportato nella nota. Parole che non sono piaciute ai vertici del Comune, tanto che pochi giorni dopo è stata convocata una riunione in commissione Ambiente per fare il punto della situazione e chiedere spiegazioni su quelle dichiarazioni. «Ci sono state date però delle risposte evasive, invece a noi servono atti concreti per far partire la compagnia il prima possibile», ribadisce Naitana.

Schieramenti d’accordo

Il Municipio adesso fa pressing. «Abbiamo promesso il ritorno della Compagnia barracellare dopo venticinque anni di assenza», sottolinea il presidente della commissione Ambiente, «e i cittadini aspettano risposte. Noi la nostra parte l’abbiamo fatta lavorando al regolamento, che è stato definito in tempi celeri, comprese le modifiche apportate in un secondo momento. Ora spetta al capitano accelerare sulla selezione dei barracelli: una scelta», precisa Naitana, «che però dovrà essere fatta sulla base di competenze provate, anche perché gli agenti avranno un’arma e responsabilità importanti». L’appello è condiviso da maggioranza e gruppi d’opposizione. «Abbiamo dato al capitano al massimo un mese di tempo», sottolinea Naitana, «si confronti con il sindaco e la Giunta, l’importante è che fornisca i documenti richiesti».