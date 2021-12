Ultima fermata alla vecchia stazione 

Fino a quando non saranno ultimati i lavori (con tempi ancora da definire), la stazione Olbia Terranova, inaugurata due giorni fa, sarà (solo) una nuova fermata all’interno della linea che attraversa la Sardegna da Golfo Aranci a Cagliari, con capolinea ancora la stazione di Olbia centro. «L'importante è aver finito la struttura che diventerà operativa a pieno regime quando saranno realizzati ulteriori lavori già programmati, tra cui un sottopasso, e quando sarà assegnata la gestione dei servizi, che, a breve, verrà messa a bando», ha fatto sapere il sindaco, Settimo Nizzi, all’indomani del taglio del nastro della nuova opera. Provvisoriamente, dunque, i treni provenienti da Cagliari e da Sassari finiranno la corsa nella vecchia stazione che potrà essere dismessa (insieme al passaggio a livello) solo quando (e se) verrà rimodulato il collegamento per Golfo Aranci. Stando a quanto riferito da Rfi, è in corso l'interlocuzione con la Regione per la creazione di un nodo intermodale esteso tra le due località che, secondo le prime ipotesi circolate in fase di progettazione, potrebbe prevedere una metro di superficie.

La storia

Pensata per ovviare all'impatto della chiusura del passaggio a livello sulla mobilità cittadina, l'idea di arretrare la stazione rispetto all'ubicazione attuale è frutto di un lungo percorso che si è concretizzato con il reperimento delle prime risorse nel 2013, durante la giunta Giovannelli, con l'allora assessore ai Lavori pubblici (e attuale consigliere comunale di minoranza) Davide Bacciu e il collega all’Urbanistica Carlo Careddu che ne ha poi seguito l’iter da assessore regionale ai Trasporti della Giunta Pigliaru. Un’operazione, costata 22 milioni di euro, che nella visione dell'attuale amministrazione comunale rappresenta la prima struttura di un ampio progetto di riassetto territoriale, attraverso il recupero urbanistico del quartiere che ospita il terminal.

Il quartiere

«Questa è la prima struttura di un grande progetto di riqualificazione che riguarda l'intero quartiere, per la quale abbiamo a disposizione 18 milioni di euro: la stazione, da sempre indicata come luogo di difficili frequentazioni, grazie agli accordi con Rfi, sarà un posto gestito in maniera moderna e ospiterà un centro intermodale tra mezzi gommati e rete ferroviaria, in connessione con il trasporto pubblico cittadino», ha specificato il sindaco Nizzi. «L’arretramento della ferrovia si è trasformato in un'opportunità di sviluppo dell'area urbana dismessa circostante e consentirà di offrire alla città un nuovo spazio pubblico», ha confermato l'amministratrice delegata di Rfi, Vera Fiorani.