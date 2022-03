Ultima chiamata per salvare l’ospedale 

“Zero chiacchiere”. Il Comitato per il diritto alla salute della Provincia di Oristano ora vuole fatti concreti. Cresce l’attesa per la grande manifestazione che sabato porterà in piazza Roma associazioni, comitati, amministratori locali, sindaci e cittadini. Nessun corteo, una protesta statica per chiedere «la proclamazione dello stato di emergenza sanitaria per l’intera Sardegna centrale e per tutti i territori maggiormente in sofferenza». L’appuntamento, sotto la torre di San Cristoforo, è fissato alle 9.30.

Le richieste

È l’ennesimo grido d’allarme per una sanità al collasso che giorno dopo giorno vede venir meno servizi e agibilità dei presidi. Le richieste, racchiuse in quattro punti, sono quelle che da mesi rimbalzano da un tavolo all’altro, senza aver finora trovato soluzione. In primo luogo si chiede il riequilibrio ridistribuivo di risorse umane che deve partire, secondo il Comitato, da una precisa ricognizione e una mappatura del personale dislocato in tutti i distretti. Un’azione necessaria per consentire alle aree più fragili di superare l’emergenza. In seconda istanza l’incremento dei medici di medicina generale e dei pediatri. «È incomprensibile - tuonano i promotori della manifestazione - che figure che costituiscono l’ossatura della sanità lascino le loro sedi e gli assistiti, e poi non vengano sostituiti». Da qui la richiesta di bandi di concorso e per i posti vacanti, sfruttando le misure varate dal Consiglio regionale. Terzo punto il potenziamento della specialista ambulatoriale e ospedaliera, già carente prima della pandemia. «Gli esami strumentali hanno tempi biblici - affermano le rappresentanti del Comitato - occorre garantire almeno le prestazioni specialistiche d’urgenza e quelle per i malati cronici, scongiurando la chiusura totale di presidi e servizi e rafforzando, al contrario, la dotazione di personale sanitario e para sanitario». L’ultima richiesta racchiude tutte le altre: una vera e concreta volontà su come affrontare l’emergenza.

L’appello

Il messaggio è rivolto soprattutto ai consiglieri regionali, ai parlamentari e ai sindaci affinché facciano sentire la voce e il peso delle comunità che rappresentano. Sono dieci al momento le associazioni aderenti al coordinamento nato in difesa della sanità pubblica: associazione Vivere a colori Sardegna, Progetto per Nuoro, Emergenza Pediatria di Bosa, Comitato della Baronia, Comitato per la difesa della sanità del Marghine, SOS Barbagia-Mandrolisai, Giovani per l’Ospedale San Camillo di Sorgono, Comitato per la difesa della Sanità della provincia di Oristano, Comitato Cittadini ospedale Delogu di Ghilarza, Le Belle Donne di Oristano. Ma l’invito alla manifestazione oristanese è aperto a chiunque voglia scendere in piazza per ribadire il diritto alla salute. In piazza Roma sabato dalle 8 alle 14. 30 sarà istituito il divieto di circolazione sosta e fermata, traffico vietato anche nel tratto di via Tirso, dall’incrocio con via Sardegna fino a piazza Roma.