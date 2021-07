Ulissi “brucia” Bettiol 

Vento, strade insidiose e ottimi interpreti, come Diego Ulissi. La Settimana Ciclistica Italiana (un Giro di Sardegna sotto mentite spoglie, senza fare tanti giri di parole) ha mantenuto le promesse regalando una prima tappa all’altezza delle attese e dei desideri dei tifosi. A Sassari, l’ha fatta sua il toscano della Uae Emirates, uno specialista di questi arrivi in leggera salita. Per cogliere la seconda vittoria di una stagione cominciata col batticuore (eufemismo per archiviare una vicenda a lieto fine), ha avuto due alleati: la propria squadra e i tornanti di Scala di Giocca. Nella celebre salita sassarese si sono infrante le speranze dei velocisti puri, o almeno di quelli che erano riusciti a rientrare sui migliori dopo le fiammate alla Necropoli di mesu ‘e Montes.

La prima tappa

La tappa partita (un po’ in sordina, per la verità) sul molo di Alghero sferzato dal traversone, con scrosci di pioggia, aveva gli ingredienti per essere spettacolare e lo è stata lungo tutti i 155,8 km. Prima per merito di 9 fuggitivi (Pellaud, primo leader degli scaltori, e il belga Herregodts gli irriducibili), ripresi a 17 dall’arrivo, poi grazie al lavoro delle squadre più forti e in particolare di una delle 6 formazioni World Tour, la Bahrain-Victorious di Damiano Caruso, con Gino Mader e Mark Padun in appoggio. Così, quella che aveva le caratteristiche per essere la tappa decisiva della corsa allestita da Great Event e Gs Emilia, ha dipanato il proprio copione, chiamando alla battaglia i nomi forti di una starting list di tutto rispetto.

I protagonisti

Alla partenza, Elia Viviani si era chiamato fuori, affidando ad Alberto Bettiol e Gianni Moscon l’incarico di provare il colpo. Lo statuario Filippo Ganna è qui per rifinire la preparazione («Facendo tutte e cinque le tappe», la sua dichiarazione alla partenza) e il suo compito non era ieri quello di finalizzatore per la squadra guidata in ammiraglia da Marco Villa. Anche Damiano Caruso, lanciato in orbita dal secondo posto del Giro d’Italia, sta cercando di rimettere assieme i pezzi di quella condizione stellare e, a dieci giorni dalla gara di Tokyo, non sembra così lontano. Su Scala di Giocca la nazionale azzurra ha scatenato l’inferno con Ciccone, Moscon e Bettiol, Hermans, Zakarin e Padun a ruota. In discesa qualcuno è rientrato ma in un gruppo di una quindicina di atleti e con la strada che sale, è dura battere Ulissi. Bettiol, re del Fiandre 2019 si è arresop e così Giovanni Aleotti, reduce dal trionfo al Sibiu Tour. Nella Top 10 solo nomi di valore: il primo senza vittorie in carriera è il basco Julien Irizar, 11°. Oggi a Oristano toccherà ai velocisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA