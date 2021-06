Ugolino, il traditore che divorò la testa dell’arcivescovo Ruggieri 

Cosa ci fanno il conte Ugolino della Gherardesca e sua moglie Capuana da Panico, nipote di quell’arcivescovo Ruggieri di Pisa che sulla loro strada si frappose — era il XIII secolo dopo Cristo, sfumava il Medio Evo — causando loro un triste destino, nelle viscere del monumentale complesso di Nuraghe Arrubiu, conosciuto come Gigante rosso, per la sua imponenza, che domina un antico guado del Flumendosa nelle vicinanze di Orroli?

Canto XXXIII

Per scoprirlo la cosa migliore è rivolgersi direttamente al regista, Manuele Trullu — classe 1977, originario di Iglesias — che questo cortometraggio, “Ugolino”, di cui proprio ieri si giravano le scene finali (in un set incorniciato dall’asprezza della natura e carico di echi danteschi e da tragedia shakespirana, e con il prezioso supporto logistico della Sardegna Film Commission), lo ha pensato, scritto, fantasticato, riscritto e infine è riuscito a dargli forma e sostanza in questo torrido inizio di estate sarda, e con il fondamentale supporto di un cast d’eccezione: il vecchio leone del cinema siciliano Mario Pupella, nei panni del perfido arcivescovo Ruggieri; Tiziano Polese, istrione da palco di origine friulana e anima di Abaco teatro, in quelli del famigerato conte Ugolino e quindi Rosalba Piras, solida attrice già vista in “Bellas mariposas” di Salvatore Mereu, a chiudere questo sanguinoso triangolo che diede a Dante Alighieri lo spunto, nel canto XXXIII dell’Inferno, per fare di Ugolino stesso l’emblema a imperitura memoria di tutti i traditori della patria.

Materia incandescente

«Il fatto che questo sia l’anniversario in cui si celebrano i settecento anni dalla morte del sommo poeta è stata solo una coincidenza propizia che ha aiutato il progetto a spiccare il volo», racconta Trullu, allievo di Giovanni Columbu e apprezzato regista pubblicitario, «ma nella mia mente queste scene che abbiamo girato nei giorni scorsi in altri luoghi della Sardegna, come le grotte di San Giovanni a Domusnovas e il Castello di Acquafredda a Siliqua, si erano andate sedimentando a lungo, e sempre però a partire da un presupposto comune: non avevo intenzione di girare un documentario convenzionale, questo mio cortometraggio non doveva essere una summa della rilettura dantesca di un episodio storico arcinoto, inscenatosi fra la Sardegna e Pisa negli intrighi di corte, il mio intento era quella di dare una linfa di rinnovata attualità a questo materiale incandescente».

L’uomo, l’anima

E per riuscirci, che strada ha seguito? «Ho sviluppato due mondi narrativi paralleli: da un lato c’è il conte Ugolino, l’uomo, con le sue tormentate vicende terrene legate al potere, al prestigio, alla guerra; dall’altro Ugolino visto come un’anima dannata condannata alla sofferenza eterna. E al contempo ho dato una veste immaginifica ai tormenti premonitori dell’arcivescovo Ruggieri, che nella speranza di sconfiggere il suo “amico” rivale lo rafforza privandolo dell’amore. E ho scelto dialoghi impregnati del nostro presente per aumentare ulteriormente l’impatto complessivo dell’opera».

