Ufo in arrivo?  Dossier Usa sugli extraterrestri 

«L’ho fatto. Ma è tutto quello che posso dire», aveva risposto per poi sorridere l’ex presidente Usa Barak Obama al conduttore del programma “The late show” che gli aveva appenda domandato se, durante il mandato, avesse mai chiesto e avuto informazioni sull’esistenza di Ufo e alieni. Era il novembre 2020 e nei giorni successivi quella breve dichiarazione aveva lasciato immaginare l’esistenza di dossier segretissimi su presenza e visite di extraterrestri sul nostro pianeta. Poi, pochi giorni fa, Obama ha concesso il bis nello stesso programma: «Quando mi sono insediato ho chiesto: c’è un laboratorio da qualche parte dove teniamo esemplari di alieni e astronavi? La risposta è stata no. Ciò che è vero è che ci sono filmati e registrazioni di oggetti nei cieli che non sappiamo esattamente cosa siano. Non possiamo spiegare come si sono mossi, le loro traiettorie. Non si muovevano con uno schema facilmente spiegabile. Quindi penso che la gente prenda sul serio il tentativo di indagare e capire di cosa si tratta».

Oggi l’ipotesi (il timore magari) che civiltà diverse e lontane esistano è aumentata dopo il nuovo passo in avanti dell’amministrazione americana, arrivata a sostenere lo scorso 17 maggio che, addirittura, «gli Ufo sono una minaccia per la sicurezza nazionale»: dichiarazione resa dal senatore Marco Rubio dopo la diffusione di un video girato nel 2019 a bordo di un’imbarcazione della Marina militare statunitense nel quale si intravedeva un oggetto non identificato rotondo che volava sopra l’oceano e poi si immergeva all’improvviso in acqua. Le immagini, girate dal personale a bordo, sono state definite autentiche dalla portavoce del Pentagono Susan Gough e il velivolo a parere degli esperti aveva caratteristiche tali da sfidare le leggi della fisica. Il filmato è stato girato con uno smartphone al Combat Information Center della nave, una particolare sezione soggetta a norme di massima sicurezza dove i cellulari pare non siano ammessi, durante un’esercitazione alla quale avrebbero preso parte anche altri mezzi. Dopo l’avvistamento un sottomarino avrebbe cercato il presunto ufo senza trovarlo e in uno dei diari di bordo risulterebbe un’annotazione secondo la quale un oggetto volante non identificato avrebbe seguito un cacciatorpediniere per novanta minuti. Non solo: si trattava, a quanto sembra, del secondo video girato in quei giorni.

Quasi fantascienza, se non fosse che il Congresso ha fatto sapere di attendere entro giugno un rapporto esaustivo del Dipartimento della difesa sulle indagini riguardanti gli oggetti volanti non identificati e che, proprio a ridosso della scadenza temporale, il senatore Rubio ha parlato di minaccia in tv.

Chi è convinto che gli extraterrestri esistano e abbiano già fatto visita alla Terra spera in imminenti rivelazioni clamorose. Ad aprire le porte alla possibile pubblicazione di dossier sinora tenuti nascosti è stato il presidente uscente Donald Trump che, poco prima di lasciare il posto alla casa Bianca, il 28 dicembre scorso ha firmato una legge che prevede la disponibilità del Pen tagono a rivelare informazioni sugli Ufo e desecretare innumerevoli informazioni entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Cioè proprio il giugno 2021.

L’argomento Ufo è sentito. Ma che gli oggetti volanti non identificati arrivino davvero dallo spazio infinito è ancora tutto da dimostrare.

