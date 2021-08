Ufficio rifiuti, decine di persone in fila sotto il sole  

C’è chi attende il proprio turno all’ombra di una pianta e chi invece non può far altro che sventagliarsi con i fogli che ha in mano. Alle 11,30 di una mattinata di sole intenso, davanti al centro informazioni del servizio di raccolta porta a porta di via Ciusa, la fila si fa via via più lunga: fino a 10 persone attendono di entrare, chi a ritirare un mastello, chi delle buste per il secco, chi a pagare la tassa sui rifiuti e chi semplicemente a chiedere delle informazioni, «perché al telefono non rispondono mica subito e spesso non sono neanche chiari», sbotta Francesco Gorini, che dice di essere in coda più o meno da mezz’ora: «Mi avevano avvertito: c’è da aspettare un po’, non pensavo lasciassero tutto questo tempo le persone sotto il sole. Capisco il doveroso contingentamento, ma se abbiamo la mascherina, che problema c’è a farci entrare quattro alla volta?», si chiede.

Marcello Loddo non è la prima volta che si reca all’ufficio di via Ciusa: «Questa è almeno la terza. Preferisco interagire faccia a faccia. Però pensavo che avrebbero migliorato il servizio di attesa per i clienti dopo varie lamentele, invece niente. Io sono giovane, posso anche stare un po’ di più sotto il sole, ma gli anziani, loro come fanno? Potrebbero mettere almeno una tettoia». Graziano Follesa è un signore di 73 anni, cerca di trovare un po’ di refrigerio all’ombra di una pianta: «E oggi (ieri, nda) almeno non ci sono 40 gradi come qualche settimana fa, quando è venuto un mio amico un po’ più grande di me e per poco non si sentiva male. Anche stamattina però il sole non scherza. Sono abituato a fare la fila per entrare alle poste, ma ogni volta ho sempre paura, si sente spesso di persone anziane che hanno malori dovuti al caldo. Eppure non pongono rimedio», sbuffa.

«Immaginate quando cambia il tempo all’improvviso e piove», interviene Nicoletta Atzeri, «come accaduto la scorsa primavera a persone che conosco. Chi magari non ha pensato di portarsi un ombrello, cosa deve fare? Non ci resta che rivolgerci all’Unione Sarda, forse almeno chi di dovere ci ascolta». Sulla questione risponde l’assessore all’Ambiente con delega all’Igiene del Suolo, Alessandro Guarracino: «Il servizio consente l'ingresso a due persone alla volta, è raro che ci sia coda o attesa superiore ai 10-15 minuti», sostiene. «In ogni caso avevamo fatto allestire dei gazebo per l'ombreggiamento, è probabile che siano stati smontati temporaneamente per il forte vento ma saranno riposizionati quanto prima», promette.

RIPRODUZIONE RISERVATA