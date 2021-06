Ufficio del presidente, maggioranza ko 

Sulla mozione dell’opposizione che chiede spazi in Municipio per permettere ai consiglieri di lavorare e un ufficio per il presidente del Consiglio, la maggioranza di centrodestra per la prima volta è andata sotto ed è stata battuta in aula. La proposta è passata con dieci voti a nove, compresi quelli favorevoli proprio del presidente Antonio Manca (Lega) e del consigliere Antonello Argiolas (Forza Italia). Un secondo voto di Fi, quello di Giulia Argiolas, è stato giudicato nullo perché era collegata da remoto e non ha avviato il video per consentire al segretario il suo riconoscimento.

Nessuna spaccatura

«Nessuna spaccatura», taglia corto Antonio Manca, «il presidente del Consiglio guida l’organo in maniera super partes. Riguardo al voto sulla mozione: non potevo che accoglierla in considerazione del testo esposto e delle riflessioni fatte a garanzia del pieno funzionamento del Consiglio e delle sue articolazioni». Ma nel frattempo l’opposizione sottolinea il risultato. «Una richiesta legittima e opportuna di spazi e strumenti di lavoro per i gruppi consiliari e per il presidente Manca», attacca Anna Crisponi (Articolo1), «è diventata motivo di una polemica insensata e pretestuosa che ha visto la maggioranza dividersi e andare sotto». Attacchi alla maggioranza sono arrivati anche da parte di Michela Mura (Pd). «Con il voto contrario», sottolinea, «hanno dimostrato scarsa considerazione non solo per la seconda carica del Comune, il presidente, ma per tutto il Consiglio». L’importanza di spazi per le attività dei consiglieri è stata ribadita anche da Francesco Serra (Sestu Domani) e dalla prima firmataria della mozione, Valentina Meloni (Progetto per Sestu). «La maggioranza ha votato contro, ma è andata sotto ed è stata battuta e ora dovrà ottemperare alla mozione che è stata approvata».

La sindaca

«Nella stessa seduta abbiamo approvato una variazione da un milione e 600 mila euro per servizi ai cittadini», replica la sindaca Paola Secci,«la maggioranza compatta ha votato a favore e la minoranza si è astenuta, non trovando motivi validi per una bocciatura. Sin dall’insediamento abbiamo cercato di trovare una soluzione perché riconosciamo l’importante ruolo del Presidente del Consiglio, garante dei lavori dell’assemblea. La soluzione era stata già trovata e ci siamo impegnati a trovare anche degli spazi per i consiglieri». La prima cittadina ribadisce che non c’è alcun problema nella sua coalizione. «Noi rispettiamo i ruoli ed il valore delle singole persone, delle alleanze strette perché forte è l'impegno assunto con i cittadini».

