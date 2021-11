Uffici e affitti, spese alle stelle 

Il Comune da dieci anni tenta di incamerare nel proprio patrimonio l’ex carcere di piazza Manno e da dieci anni la risposta del Demanio, proprietario dello stabile, è sempre la stessa: non è possibile perché lo Stato lo ristrutturerà per adibirlo a sede dei propri uffici territoriali. L’importante è che lo restituisca alla comunità oristanese facendo risparmiare, cosa non da poco, un sacco di soldi. Così però non è. Da quando il carcere è stato trasferito a Massama, dieci anni fa, il Demanio ha sistemato la facciata ma all’interno non ha toccato un chiodo. Dopo tanto tempo in quelle celle a bocca di lupo e in quella che fu la reggia dei Giudici di Arborea non è entrato neppure un raggio di sole. Il tempo si è fermato e il famoso progetto di accorpare in un unico edificio Prefettura e Agenzia delle entrate è finito chissà in quale sottoscala romano. A soffrirne, oltre che la credibilità di un padrone che lascia il palazzo abbandonato, sono le Finanze pubbliche, che continuano a pagare centinaia di migliaia di euro per locali presi in affitti.

Le spese

Ecco nel dettaglio i canoni di affitto pagati dallo Stato: Ministero delle Finanze, Ragioneria territoriale dello Stato, 67,8 mila euro; Questura in via Beatrice D’Arborea (proprietà Ente previdenza dipendenti sanitari) 635.950 euro e nella stessa via altri locali presi in affitto sempre dal Ministero dell’Interno 248.500. Quasi un milione di euro all’anno, quindi, tra Questura-Stradale e Prefettura. In via Pietri c’è l’Inps che stando a quanto compare nel sito ufficiale “trasparenza”, paga un affitto di 712,6 mila euro. Ci sarebbero anche le caserme dei Carabinieri che stanno da tutt’altra parte della città, che non sono mai comparse nel progetto “accorpamento” e che non molto tempo fa erano alla ricerca di altri spazi. L’affitto dei locali di via Loffredo occupato dal Comando Provinciale, Compagnia e uffici vari impegna una spesa annua di 696 mila euro. Per andare fuori città, tutte le caserme sparse nella provincia registrano annualmente affitti per 494 mila euro. Cifre importanti che in qualche misura si sarebbero potute limitare se si fosse dato seguito al famoso progetto (governo Renzi) di accorpamento in un unico palazzo della Prefettura con gli uffici finanziari e/o utilizzando l’ex carcere opportunamente sistemato per la sicurezza e non solo.

Il Comune

«Anche qualche mese fa abbiamo riproposto la richiesta attraverso la Regione che dovrebbe ricevere la struttura per poi girarla al Comune ma il Demanio è fermo nella sua decisione. Ripete che ha in progetto la ristrutturazione dell’edificio per adibirlo a sede degli uffici finanziari. Bene ma che lo faccia perché così com’è la situazione è assurda» commenta l’assessore alla Cultura e vice sindaco Massimiliano Sanna. Assurda, a dir poco.