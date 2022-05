Uffici di prossimità, finanziamenti in arrivo 

«Snellire il lavoro del Tribunale di Cagliari e rendere maggiormente prossimi i servizi da offrire alla cittadinanza evitando le trasferte nel Capoluogo. Arrivano nei Comuni d’Iglesias, Sant’Antioco, Villamassargia e Carloforte, gli “Uffici di prossimità”, veri e propri sportelli d’assistenza per gli utenti.

Il progetto finanziato dalla Regione e atto ad ottenere una maggiore efficienza nei rapporti tra il sistema giustizia e i cittadini, non sostituirà le sedi staccate dei tribunali chiuse nel 2014, ma permetteranno di beneficiare dei quei servizi che non contemplano l’assistenza di un legale, evitando così di doversi recare presso la cancelleria del tribunale di Cagliari. Sono quattro i Comuni del Sulcis Iglesiente che sono stati ammessi alla graduatoria per i l finanziamento: «È stata un’opportunità che non ci siamo lasciati sfuggire. - dichiara il primo cittadino d’Iglesias Mauro Usai - È un primo passo verso quello che tutti auspichiamo, ovvero che possa riaprirsi il Tribunale in città» . L’ufficio verrà allestito in un locale dell’ex Pretura in via Pacinotti, aprirà due volte alla settimana e sarà gestito dal personale individuato dal Comune, qualificato tramite un percorso formativo.

«Tutto ciò che avvicina i servizi pubblici al cittadino è un valore aggiunto e un progresso per la comunità. - spiega la sindaca di Villamassargia Debora Porrà - Mancano solo gli arredi (che come i costi di gestione e la formazione del personale, sono a carico della Regione) e l’ufficio aprirà per tre volte alla settimana, in un ambiente del Comune vicino alla Polizia locale». In accordo con quello di Calasetta, il Comune di Sant’Antioco entro la fine dell’estate potrà disporre del proprio “ufficio di prossimità” nei locali che accolgono gli uffici delle Politiche sociali in via Risorgimento: «Non sarà un servizio per i soli residenti di Sant’Antioco - spiega il sindaco Ignazio Locci - ma anche a tutti i cittadini della zona». Salvatore Puggioni, primo cittadino di Carloforte, ritiene l’imminente apertura del servizio (in un locale del Comune in corso Cavour) fondamentale per le esigenze della comunità: «Fungerà da filtro a tante pratiche ed eviterà numerose e costose trasferte». L’ufficio sarà attivo dai primi giorni del prossimo luglio.