Udinese spartiacque rossoblù 

«Qualcuno non è degno di questa maglia. Il Cagliari è una squadra importante, ha una storia importante e tutti devono sentire il peso di questa maglia. È il mio pensiero e credo sia lo stesso della società, che prenderà i dovuti provvedimenti. Io penso che qualcuno debba lasciare il club». Così, senza filtri o compromessi. La partita con l’Udinese è finita da una mezz’ora scarsa, il tabellone luminoso mostra impietoso lo 0-4 e l’eco dei fischi rimbomba ancora da uno spicchio all’altro della Domus. È il 18 dicembre (e chi se lo scorda più), i rossoblù hanno toccato il fondo, non solo per i sei punti di ritardo dalla zona salvezza, e lo sfogo del ds Capozucca sembra quasi un ultimo, disperato, appello lanciato nel vuoto. Poi davvero, di lì a pochi giorni, Godin e Caceres lasceranno il club. A gennaio arriveranno Goldaniga e Lovato, altri prenderanno il sopravvento. E da allora è tutta un’altra storia. Un altro spirito, un altro clima. Sembra proprio un’altra squadra. Un altro campionato.

Giornata cruciale

Dall’Udinese all’Udinese, sono passati appena tre mesi complice l’asimmetria del nuovo calendario di Serie A. Nel frattempo, la squadra di Mazzarri si è rimessa in carreggiata, ora è addirittura a +3 sul terzultimo posto (aspettando il recupero di Salernitana-Venezia) ma si gioca tanto, tantissimo, alla “Dacia Arena” alla ripresa del campionato. Dopo le ultime tre sconfitte, ha qualche certezza in meno e sente di nuovo l’apprensione, per quanto la prestazione col Milan l’abbia rassicurata in prospettiva. La prossima giornata, tra l’altro, può indirizzare il percorso nella lotta per la salvezza: oltre allo scontro diretto di Udine, c’è quello tra Spezia e Venezia che promette scintille e conseguenze pesanti, soprattutto se a vincerlo fossero i liguri. Mentre il Genoa (che si è rifatto sotto minacciosamente dopo il secondo cambio in panchina) rischia grosso in casa del Verona.

Voglia di rivincita

Udine tappa fondamentale, insomma, per il Cagliari che ha bisogno di ritrovare fiducia ed entusiasmo, oltre ai punti. E per chi c’era, rappresenta una sorta di rivincita. La figuraccia rimediata all’andata non è stata digerita del tutto. Una gara imbarazzante, tra le peggiori da quando esiste la Sardegna Arena (ribattezzata nel frattempo Unipol Domus) considerato anche il valore dell’avversario. L’epurazione dei due uruguaiani diede la prima scossa, già il martedì successivo allo “Stadium” si era capito che l’aria stava cambiando (nonostante il 2-0 finale della Juventus). La sosta natalizia è servita per resettare, la rivoluzione in difesa con alcuni accorgimenti anche a centrocampo ha poi dato il là al nuovo progetto che, alla ripresa del torneo, a Marassi contro la Sampdoria, ha subito trovato sfogo sul campo.