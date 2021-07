Udienze balneari, Tribunale al collasso 

I testimoni delle cause civili? Visto che spesso vengono dalla Penisola e d’estate sono in Sardegna, citiamoli in agosto. La proposta è contenuta in una nota della Sezione civile del Tribunale di Tempio ed è stata inviata a tutti gli ordini degli avvocati dell’Isola e al Consiglio nazionale forense. Un modo per smaltire l’arretrato del Tribunale gallurese, che ha trovato la netta contrarietà, se non l’ilarità, degli avvocati. Il presidente del Consiglio dell’Ordine di Tempio, Carlo Selis, in attesa di chiarimenti e verifiche di fattibilità tecnica, non ha neanche inviato la nota del Tribunale agli avvocati. Ed è un nuovo motivo di disagio e tensione nel palazzo di Giustizia di Tempio. Gli avvocati sono estremamente contrariati per la situazione e la gestione della Sezione civile. Oltre ai drammatici problemi strutturali causati dalla mancanza di giudici (fatto denunciato in tutte le sedi dal presidente del Tribunale, Giuseppe Magliulo), ci sono altre situazioni che stanno facendo salire la tensione alla stelle.

Le udienze “balneari”

A quanto pare, la nota per le udienze “balneari” di escussione testimoniale, è partita dalla Sezione civile senza una preventiva concertazione con l’Ordine degli avvocati. Il presidente dei legali galluresi, Carlo Selis conferma: «Non ne sapevamo niente e ho ritenuto di non diffondere la nota, perché abbiamo fortissimi dubbi sulla sua fattibilità». Selis è cauto, ma i suoi colleghi di tutta l’Isola, sui social vanno giù duro contro le udienze civili agostane, che ritengono, peraltro, fuori dalle disposizioni che regolano il funzionamento della giustizia civile. Ma c’è di più, il presidente del Tribunale, Giuseppe Magliulo, non sarebbe stato avvisato, ha saputo della nota a cose fatte. E ora non è escluso un intervento dello stesso Magliulo per risolvere il problema.

Mille fascicoli congelati

E sempre nella stessa Sezione sta deflagrando il caso degli oltre mille fascicoli della giudice Gabriella Orsi, assente giustificata da mesi. Il problema non è tanto il congedo di un magistrato, fatto normale, ma l’impossibilità dei pochi giudici in servizio (oberati di altri fascicoli) di prendere in carico le cause della collega. Così, avvocati e parti attendono da mesi ormai, provvedimenti urgenti e in qualche caso urgentissimi perché riguardano minori, disabili o persone in difficoltà. Della questione si occuperà domani il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Tempio, di certo per il Tribunale gallurese non c'è pace.

