Udc sull’Aventino, la maggioranza traballa  

Il Consiglio comunale approva il Rendiconto 2020 e le nuove tariffe Tari, ridotte per le utenze domestiche e non, ma il sindaco Paolo Truzzu deve fare i conti con numeri risicati della sua maggioranza: con l’Udc sull’Aventino – i consiglieri sono usciti dall’aula al momento del voto – il documento economico è passato con 18 sì e i 13 contrari dell’opposizione. «Siamo costituiti come gruppo da quattro mesi e non parteciperemo a nessuna approvazione di delibera fino a quando non avremo una rappresentanza in giunta», ha ribadito Antonello Angioni, dopo uno scambio di vedute con Roberto Mura, suo ex capo gruppo nel Psd’Az, su un altro punto all’ordine del giorno. «Abbiamo garantito il numero legale», ha poi ricordato Marco Benucci dei Progressisti.

Il tesoretto

È stato Truzzu a esporre il “Rendiconto 2020”: «Le cautele avute nel bilancio di previsione, vista l’incertezza causata dalla pandemia, ci permettono di avere un avanzo da 43 milioni di euro. Un risultato importante. Ma i soldi potranno essere utilizzati per investimenti e non per spese correnti, come deciso dal Governo nazionale». Il sindaco ha evidenziato la necessità di migliorare l'efficacia delle spese correnti in alcuni settori. «Le partecipate non hanno ancora approvato il bilancio, dunque non sono presenti nel documento. Ma sono tutte in salute. Tasse? Sono aumentati passi carrai, pass Ztl e spurghi: 300 mila euro in tutto. Se vogliamo parlare di aumento, facciamolo ma non mi sembra essere onesti». Critiche dall'opposizione. «Lo Stato ha fornito gli aiuti, non la Regione. E il Comune cosa ha fatto? Speso troppo poco», ha spiegato Fabrizio Marcello (Pd). «Le previsioni erano sballate non prudenziali», ha evidenziato Francesca Ghirra (Progressisti). «Ed è emersa l’incapacità di spendere da parte dell’amministrazione». Soddisfazione dai banchi di maggioranza. «Parliamo di come spendere questi soldi», ha commentato Umberto Ticca (Riformatori). «Questo documento fa emergere la situazione di solidità economica del Comune». Per Alessandro Balletto, presidente della commissione Bilancio e consigliere di Forza Italia, «l’opposizione ha fatto passare un messaggio non vero parlando di 43 milioni di euro lasciati ad ammuffire».

Tariffe rifiuti

In Consiglio si è poi parlato di Tari. Dopo l’approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti e il Piano economico finanziario (la minoranza si è astenuta), il dibattito si è animato sulle nuove tariffe. Tutti d'accordo (la delibera è passata all’unanimità), ma sui meriti lo scontro tra maggioranza e opposizione è stato aspro. Truzzu ha ribadito la riduzione della Tari non domestica (alcune categorie come discoteche e nightclub che non pagheranno nulla nel 2021, altre avranno riduzioni tra il 55 e il 10 per cento) e di quella domestica (ci sarà un calo tra il 4 e il 17 per cento a seconda dei metri quadri dell'abitazione e dei componenti del nucleo familiare). «La Tari viene ridotta per il secondo anno consecutivo. Possiamo farlo grazie a fondi statali e comunali. Ringrazio tutti i consiglieri che sono rimasti in aula per il voto favorevole». Una stoccata per chi non ha partecipato. Nei loro interventi, i consiglieri del centrosinistra hanno sottolineato i meriti dell’appalto approvato dalla precedente giunta: «Votiamo sì», ha detto Francesca Mulas (Progressisti ), «perché i risultati sono in continuità con quanto fatto in passato. Questo sistema non è così disastroso come dipinto spesso dalla maggioranza». Per la Ghirra «le riduzioni sono possibili grazie ai fondi dello Stato. Sono perplessa sulle tariffe per le utenze domestiche: cittadini si aspetteranno riduzioni importanti, ma temo che ci saranno delusioni». Andrea Dettori ha evidenziato «il troppo sporco in città con discariche anche in centro».

Dopo aver garantito il numero legale, l’opposizione ha potuto discutere l’ordine del giorno (approvato all’unanimità) di Matteo Massa a favore dell’artigianato artistico