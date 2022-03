Udc a disagio, maggioranza a rischio 

Il primo strappo, consumato con il proprio assessore di riferimento due settimane fa, è stato ricucito martedì in Consiglio. Il secondo, invece, aperto con il sindaco (anche se mai ufficialmente dichiarato) continua ad allargarsi. Il gruppo dell’Udc Progetto per Cagliari in consiglio comunale resta sull’ottovolante.

Pace fatta

Almeno al suo interno, dopo gli incontri con il leader Giorgio Oppi e lo stesso assessore Andrea Floris, nel gruppo torna il sereno. Due settimana fa, infatti, a sorpresa, i consiglieri Aurelio Lai, capogruppo, Antonello Angioni, Roberta Perra e Marcello Piras avevano deciso di non votare una mozione di Floris. Quella scelta era apparsa come un avviso di sfratto all’assessore allo Sport e al Patrimonio (fedelissimo di Oppi) nominato dal sindaco Truzzu dopo i “licenziamenti” di Paola Piroddi, prima, Paolo Spano e Carlo Tack, poi, e i nuovi equilibri in maggioranza creati con la nascita del gruppo il primo marzo 2021. Secondo indiscrezioni mai confermate, il mal di pancia del gruppo nasceva da una posizione di Floris troppo appiattita sulle posizioni del sindaco e troppo poco sulle istanze del gruppo. Le parole pronunciate da Antonello Angioni in aula martedì scorso, mentre annunciava il voto favorevole di tutto il gruppo alla mozione Floris che modifica il regolamento per i contributi allo sport, chiudono il caso. «Ringrazio l’assessore Floris per il forte impegno e il grande lavoro fatto su una proposta che incontra la piena condivisione del gruppo».

Gli equilibri

Sul fronte esterno, invece, restano i forti malumori di tutto il gruppo nei confronti del sindaco Truzzu. «La nostra fiducia non è illimitata»: quell’avvertimento, senza neppure scomporsi troppo, lo aveva lanciato in aula proprio il capogruppo Aurelio Lai mentre si votava il documento unico di programmazione. Quella frase sintetizza perfettamente lo stato d’animo del gruppo che oggi (salvo ripensamenti) annuncerà le dimissioni dalla presidenza di tre commissioni (Urbanistica-Angioni, Viabilità-Piras, Istruzione-Perra). Una decisione dal forte valore politico che il gruppo, sempre secondo le solite indiscrezioni, aveva programmato già due giorni fa ma poi dopo una riunione con il leader Giorgio Oppi avrebbe deciso di rimandare a oggi, per evitare di intralciare la partita per il rinnovo dell’Anci (che si chiude questa mattina e nella quale è atteso anche il voto di Truzzu). A onor del vero, però, fin dalla nascita del gruppo, l’Udc ha sempre invocato il riequilibrio nella composizione nelle commissioni (oggi sono assenti in quella Bilancio e in quella Cultura), ma secondo alcuni questa mossa sarebbe una dimostrazione di forza del gruppo.