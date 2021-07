Ucciso il presidente, Haiti nel caos  

Port-au-Prince. Assassinio del presidente Jovenel Moise, stato d'assedio, caos istituzionale. Haiti, la Nazione più povera e dimenticata d'America latina, si è svegliata con una nuova lacerante ferita che ne inasprisce la già grave crisi politica, sociale ed economica, mettendo a rischio nell'immediato anche la sua già precaria stabilità democratica. In un quadro da tempo caratterizzato da una violenza strisciante, la notte tra martedì e mercoledì le cronache hanno segnato una drammatica svolta cruenta: un commando armato, ufficialmente definito dal premier Claude Joseph di «mercenari» di non chiara provenienza, ha fatto irruzione nella residenza presidenziale, uccidendo il capo dello Stato e ferendo gravemente la consorte, Lady Martine. Quest'ultima è stata data in un primo tempo per morta, ma successivamente l'ambasciatore haitiano nella Repubblica dominicana, Smith Augustin, ha smentito il suo decesso, ipotizzando la possibilità di un trasferimento in un ospedale straniero.

L’attacco

Per il momento non si sa molto sugli autori dell'attacco. Si sarebbe trattato di uomini in tuta mimetica nera, alcuni di lingua spagnola e altri inglese, che hanno usato armi di grosso calibro, bombe a mano, e perfino droni, per sopraffare, apparentemente senza problemi, la sicurezza presidenziale. Ma chi può aver finanziato un'azione che ha comportato sicuramente complicità fin nelle alte sfere del potere di Port au Prince, è per ora un mistero. Si ipotizzano i boss di potenti bande malavitose (la principale è una federazione, “G9 an Fanmi e Alye", che era in passato considerata vicina al governo), o anche forze straniere alleate con l'opposizione radicale interna. Il quotidiano The Miami Herald ha sostenuto di essere entrato in possesso di un video dell'assalto in cui gli autori gridavano ai presenti di stare calmi perché «si tratta di una operazione della Dea statunitense». Particolare però categoricamente smentito da un portavoce governativo haitiano.

Reazioni

Molte a livello internazionale le reazioni di condanna dell'omicidio di Moise, fra cui quella del presidente Usa, Joe Biden, che si è detto «scioccato e rattristato», ribadendo che Washington «continua a lavorare per una Haiti sicura». Nel mentre è stata convocata per oggi una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a porte chiuse. La richiesta è arrivata, tra gli altri Paesi, anche dagli Stati Uniti.

Da notare che lunedì, per far fronte ad un nuovo peggioramento della crisi politica, il presidente Moise, aveva annunciato la destituzione del premier Joseph e la sua sostituzione con Ariel Henry, che si accingeva a diventare il quinto capo del governo dal 2020. Un avvicendamento che, però, non è mai avvenuto. Ed è stato proprio il primo ministro uscente ad annunciare la morte del capo dello Stato, sottolineando di aver assunto «i pieni poteri», e a convocare una riunione speciale del consiglio di sicurezza nazionale, invitando la popolazione a restare tranquilla.

