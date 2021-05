Ucciso dopo una notte di festa 

Doveva essere una notte di festa, si è trasformata una tragedia. Una notte di sangue culminata nella morte di Friday Oshomah, 36 anni, travolto e ucciso dall’auto guidata dall'amico Osazee Igbinoghodua, 41. Un omicidio, secondo gli inquirenti.

La morte dopo la festa

I due domenica si erano ritrovati insieme alla comunità di nigeriani per festeggiare il primo anniversario del matrimonio di un amico comune. Il presunto omicida e la vittima si conoscevano da tempo. A un certo punto Friday Oshomah, ha lasciato la casa della festa per andare a dormire da un conoscente che aveva accettato di dargli ospitalità. Arrivato in via Pirastu, quartiere industriale ai margini della 554, un’auto gli è piombata addosso in retromarcia a velocità sostenuta facendolo volare contro il muro di una recinzione. Per Oshomah è stata la fine, una morte orribile, il suo corpo straziato. Alla guida, Osazee Igbinoghodua, operaio e il musicista. Ai carabinieri ha detto che è stato un incidente. I militari non gli hanno creduto, hanno indagato, fatto i rilievi, sentito tanta gente. E alla fine il magistrato lo ha fatto arrestare per omicidio volontario, mentre altri nigeriani si erano radunati con cartelli e slogan di fronte alla caserma per chiedere giustizia.

La ricostruzione

Il musicista ha negato per tutta la giornata di aver ucciso. Nessuno gli ha creduto. Oggi sarà interrogato in carcere dal magistrato che ha firmato l’ordine di arresto. Una storia strana, fatta di mille dubbi. Fra i due ci sarebbe stata una discussione per futili motivi. Gli inquirenti vogliono vederci chiaro e risalire al vero movente di quello che ritengono un omicidio. Pure la vittima Friday Oshomah, 36 anni, ha lavorato a Quartu come manovale. Da qualche tempo era disoccupato e abitava in una comunità nella zona di Santu Lianu, a Flumini di Quartu. Osazee Igbinoghodua, il presunto omicida, ha vissuto a lungo vicino ad una officina: l’incendio di una catasta di gomme lo aveva costretto a trovare casa a Quartu dove attualmente risiedeva. Anche lui lavoratore, ma anche musicista con la sua voce graffiante che ha spesso allietato le serate dei connazionali e non solo. Sognava di diventare un famoso artista. Oggi si trova invece in carcere arrestato con l'accusa di aver voluto e firmato un delitto terribile, consumato ai danni di un connazionale arrivato come lui sino in Sardegna in cerca di fortuna. La mamma della vittima si trova in Nigeria, altri familiari invece vivono nella penisola. Forse arriveranno a Quartu per i suoi funerali.

L’indagine lampo

I carabinieri che hanno agito al comando del capitano Gianni Russo e del tenente Ignazio Cabras (a Quartu è arrivato anche il tenente colonnello Raffaele Cossu), hanno ricostruito la vicenda nel giro di poche ore, localizzando anche le tracce di sangue lasciate sulla strada dal presunto omicida mentre si allontanava dal punto della tragedia. Resta da verificare il movente per il quale si lavora ancora a 360 gradi perché la pista dei futili motivi non sarebbe convincente. Bisogna risalire soprattutto ai reali rapporti fra il presunto omicida e la vittima. Si pensa anche che alla morte del disoccupato abbiano assistito almeno altri due nigeriani ancora da individuare. Una vicenda complicata. «Stiamo ancora facendo delle verifiche – hanno spiegato ieri nella conferenza stampa il colonnello Michele Tamponi e il capitano Russo -. Ci sono ancora delle persone da sentire. Attendiamo anche di conoscere l'esito della perizia necroscopica sulla salma».

RIPRODUZIONE RISERVATA